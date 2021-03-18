Thành công ngoài mong đợi của Sơn Hà Lệnh giúp Cung Tuấn chính thức 'qua mặt' Tiêu Chiến

Sức nóng từ bộ phim Sơn Hà Lệnh đã giúp sự nghiệp của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn bước sang một trang mới.

Mặc dù không được đánh giá cao nhưng ngay sau khi khởi chiếu, Sơn Hà Lệnh đã tạo tiếng vang lớn. Bộ phim này được Douban chấm điểm rất cao. Ngoài nội dung hấp dẫn cùng những màn đấu võ đẹp mắt, “nhan sắc” của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn trong bộ phim này cũng nhận được cơn mưa lời khen từ người hâm mộ.

Cung Tuấn chính thức vượt qua Tiêu Chiến trên bảng xếp hạng nam diễn viên có sức ảnh hưởng nhất Cbiz

Nhờ thành công của Sơn Hà Lệnh, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn trở thành hai cái tên hot nhất Cbiz thời điểm hiện tại. Trong bảng xếp hạng các nam diễn viên Hoa ngữ có sức ảnh hưởng nhất từ ngày 8/3 đến 14/3, Cung Tuấn đã vượt qua Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác để đứng ở vị trí số 1.

Cung Tuấn ghi dấu ấn với vai diễn Ôn Khách Hành trong Sơn Hà Lệnh

Thành công của Sơn Hà Lệnh giúp sự nghiệp của Trương Triết Hạn và Cung Tuấn có bước phát triển mới

Sau khi Trần Tình Lệnh phát sóng, hơn một năm nay, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác luôn có mặt trong bảng xếp hạng các nam diễn viên có sức ảnh hưởng nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Vậy nhưng hiện tại, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cũng có mặt trong danh sách này, đặc biệt Ôn cốc chủ còn giữ vị trí số một.

Năm 2019 Tiêu Chiến cũng rất thành công với Trần Tình Lệnh

Nhiều fan hâm mộ dự đoán rằng, thời gian sắp tới Cung Tuấn sẽ là đối thủ khá mạnh của Tiêu Chiến. Không chỉ trong lĩnh vực phim ảnh, các hợp đồng quảng cáo, nhiều nhãn hàng cũng rất muốn hợp tác với Cung Tuấn sau thành công của Sơn Hà Lệnh.

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