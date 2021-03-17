Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Đàm Tùng Vận “xát muối vào tim” Chung Hán Lương khi thừa nhận không muốn lấy Từ Lệnh Nghi

La Thập Nhất Nương cố gắng hàn gắn tình cảm với Từ Lệnh Nghi nhưng những lời nói của cô lại làm tổn thương người mà cô yêu thương.
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Tưởng rằng sau nhiều biến cố, mối quan hệ giữa La Thập Nhất Nương và Từ Lệnh Nghi sẽ được cải thiện vậy nhưng những lời nói như “xát muối vào tim” của Đàm Tùng Vận lại khiến sự việc phức tạp hơn nhiều. Những tình tiết mới trong tập 34 của bộ phim Cẩm Tâm Tựa Ngọc lại khiến khán giả lo lắng cho tình cảm của cặp đôi Chung Hán Lương – Đàm Tùng Vận.
Sau hàng loạt chuyện không vui xảy ra với La gia, La Thập Nhất Nương cảm kích trước sự giúp đỡ của Từ gia, đặc biệt là Từ Lệnh Nghi. Cô nói cảm ơn Từ Lệnh Nghi nhưng Hầu gia không muốn nghe mấy câu này từ vợ vì vợ chồng với nhau không cần phải khách sáo như vậy. Thế nhưng, Thập Nhất Nương vẫn chưa hiểu dụng ý của chồng, cô vẫn cố nói thêm khiến Từ Lệnh Nghi mất hứng.
Không chỉ dừng lại ở đây, Thập Nhất Nương bộc bạch rằng năm xưa cô từng có ý muốn trốn khỏi hôn lễ và thừa nhận rằng không muốn cưới Từ Lệnh Nghi. Nghe những lời “xát muối” này từ vợ, Từ Lệnh Nghi vô cùng tức giận.
Đáp lại những lời nói ấy từ vợ, Hầu gia “vạch trần” ý đồ gả vào Từ gia của Thập Nhất Nương chỉ vì nghi ngờ Từ gia liên quan đến cái chết của mẹ cô. Đối với Từ Lệnh Nghi, Thập Nhất Nương chỉ có sự áy náy và cảm kích vì anh đã vì cô mà làm quá nhiều chuyện mà thôi. Từ Lệnh Nghi nói thẳng với Thập Nhất Nương rằng cô chưa từng tin tưởng anh. Nghe những lời này từ chồng, Thập Nhất Nương mắt ngấn lệ nói: “Thiếp đã phụ lòng Hầu gia”.
Mối quan hệ giữa Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương tưởng chừng được cải thiện, vậy nhưng không thể ngờ rằng những lời nói tổn thương của cả hai dành cho nhau đã khiến sự việc phức tạp hơn nhiều. Bộ phim Cẩm Tâm Tựa Ngọc có sự tham gia của Chung Hán Lương và Đàm Tùng Vận hiện đang phát sóng và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.