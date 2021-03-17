Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Đàm Tùng Vận “xát muối vào tim” Chung Hán Lương khi thừa nhận không muốn lấy Từ Lệnh Nghi

La Thập Nhất Nương cố gắng hàn gắn tình cảm với Từ Lệnh Nghi nhưng những lời nói của cô lại làm tổn thương người mà cô yêu thương.

Tưởng rằng sau nhiều biến cố, mối quan hệ giữa La Thập Nhất Nương và Từ Lệnh Nghi sẽ được cải thiện vậy nhưng những lời nói như “xát muối vào tim” của Đàm Tùng Vận lại khiến sự việc phức tạp hơn nhiều. Những tình tiết mới trong tập 34 của bộ phim Cẩm Tâm Tựa Ngọc lại khiến khán giả lo lắng cho tình cảm của cặp đôi Chung Hán Lương – Đàm Tùng Vận. Tưởng chừng mối quan hệ giữa Thập Nhất Nương sẽ tốt lên sau bao sóng gió Sau hàng loạt chuyện không vui xảy ra với La gia, La Thập Nhất Nương cảm kích trước sự giúp đỡ của Từ gia, đặc biệt là Từ Lệnh Nghi. Cô nói cảm ơn Từ Lệnh Nghi nhưng Hầu gia không muốn nghe mấy câu này từ vợ vì vợ chồng với nhau không cần phải khách sáo như vậy. Thế nhưng, Thập Nhất Nương vẫn chưa hiểu dụng ý của chồng, cô vẫn cố nói thêm khiến Từ Lệnh Nghi mất hứng.

Thập Nhất Nương cảm kích trước sự giúp đỡ của Từ Lệnh Nghi Nhưng Hầu gia không thích điều này Không chỉ dừng lại ở đây, Thập Nhất Nương bộc bạch rằng năm xưa cô từng có ý muốn trốn khỏi hôn lễ và thừa nhận rằng không muốn cưới Từ Lệnh Nghi. Nghe những lời “xát muối” này từ vợ, Từ Lệnh Nghi vô cùng tức giận. Thập Nhất Nương thừa nhận từng bỏ trốn để không phải lấy Từ Lệnh Nghi Những lời lẽ của phu nhân khiến Hầu gia chết lặng Đáp lại những lời nói ấy từ vợ, Hầu gia “vạch trần” ý đồ gả vào Từ gia của Thập Nhất Nương chỉ vì nghi ngờ Từ gia liên quan đến cái chết của mẹ cô. Đối với Từ Lệnh Nghi, Thập Nhất Nương chỉ có sự áy náy và cảm kích vì anh đã vì cô mà làm quá nhiều chuyện mà thôi. Từ Lệnh Nghi nói thẳng với Thập Nhất Nương rằng cô chưa từng tin tưởng anh. Nghe những lời này từ chồng, Thập Nhất Nương mắt ngấn lệ nói: “Thiếp đã phụ lòng Hầu gia”.

Vì nghi Từ gia có liên quan đến cái chết của mẹ nên Thập Nhất Nương mới chịu kết hôn Từ Lệnh Nghi "vạch trần" ý đồ ban đầu của Thập Nhất Nương Đối với Hầu gia, Thập Nhất Nương chỉ có sự cảm kích Từ Lệnh Nghi hỏi thẳng Thập Nhất Nương vị trí của mình trong lòng nàng là gì? Thập Nhất Nương chỉ bết nhận lỗi trước những tổn thương của Từ Lệnh Nghi Mối quan hệ giữa Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương tưởng chừng được cải thiện, vậy nhưng không thể ngờ rằng những lời nói tổn thương của cả hai dành cho nhau đã khiến sự việc phức tạp hơn nhiều. Bộ phim Cẩm Tâm Tựa Ngọc có sự tham gia của Chung Hán Lương và Đàm Tùng Vận hiện đang phát sóng và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Bí mật về mối quan hệ giữa Phạm Băng Băng và Hồng Kim Bảo được hé lộ sau 20 năm Mặc dù Phạm Băng Băng và Phạm Thừa Thừa nhiều lần mạnh tay phủ nhận tin đồn liên quan đến Hồng Kim Bảo nhưng mới đây một vài tình tiết mới lại được tiết lộ.

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