Sơn Hà Lệnh: Sự tàn độc và một phần lương thiện luôn tồn tại trong con người Ôn Khách Hành

Phim hay mỗi ngày 16/03/2021 15:52

Dù đã đoán được thân phận thật sự của Ôn Khách Hành nhưng Chu Tử Thu vẫn chờ đợi Ôn Cốc Chủ tự mở lòng nói ra, đây là những diễn biến chính trong các tập mới nhất của Sơn Hà Lệnh.

Sau khi Thẩm Thận biết được lai lịch của Lão Ôn, Ôn Khách Hành thổ huyết rồi ngất xỉu. Thành Lĩnh và Chu Tử Thư vô cùng lo lắng cho Ôn Cốc chủ, Chu Tử Thư yêu cầu Thẩm Thận rời khỏi nơi đó vì không muốn Ôn Khách Hành tỉnh dậy nhìn thấy người đàn ông này.

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Chu Tử Thư đã đoán được thân phận thực sự của Ôn Khách Hành 

Ôn Khách Hành là Cốc chủ của Quỷ cốc nhưng luôn giấu giếm thân phận của mình với Chu Tử Thư, vậy nhưng dường như Chu Tử Thư đã đoán được điều này và vẫn chấp nhận làm bạn với Ôn Khách Hành. Quyết định việc gì, Chu Tử Thư đều suy nghĩ cho Ôn Khách Hành.

Sau khi A Tương rời đi, Chu Tử Thư liền nắm lấy tay Ôn Khách Hành, nhiều người không hiểu ý nghĩa của hành động này. Chu Tử Thư biết rằng thời gian của mình không còn được bao nhiêu nữa. Những giác quan dần dẫn sẽ mất đi nhưng ký ức vẫn còn tồn tại. Chính vì vậy, tranh thủ khi còn cảm nhận được, Chu Tử Thư cố gắng “tích cóp” mọi thứ vào ký ức của mình.

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Sau khi mất đi giác quan sẽ chỉ còn lại ký ức, Chu Tử Thư đã nắm tay Ôn Khách Hành để lượm lặt ký ức chuẩn bị cho cuộc sống sau này

Mặc dù Diệp Bạch Y hứa sẽ tìm được cách trị bệnh cho Chu Tử Thư nhưng trong lòng anh không chắc chắn về điều này. Chu Tử Thư bắt đầu lượm lặt những cảm giác để chuẩn bị cho cuộc sống chỉ có hồi ức của mình sau này. Ôn Khách Hành tỉnh dậy và biết được Thẩm Thận đã bị đuổi đi liền tức giận vì không thể tự tay báo thù. Nhưng trước những lời khuyên của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành đã bình tâm trở lại.

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Ôn Khách Hành tức giận khi không thể trả thù Thẩm Thận

Sau đó Ôn Khách Hành đã nói chuyện với A Tương về chuyện đại sự của cô và Tào Uy Ninh. Mặc dù A Tương chỉ là người hầu của Ôn Khách Hành nhưng anh lại coi cô như em gái ruột của mình. Phân cảnh nói chuyện giữa Ôn Khách Hành và A Tương lấy đi nước mắt của không ít khán giả.

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Ôn Khách Hành biết trước tương lai của mình nên đã sắp xếp cuộc sống cho A Tương
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A Tương không nỡ xa Cốc chủ, cô lo sợ một ngày Chu Tử Thư không còn, sẽ không có ai bên cạnh Ôn Khách Hành nữa

Khi cùng nhau sống trong Quỷ cốc, Ôn Khách Hành và A Tương quan tâm chăm sóc cho nhau. Ôn Khách Hành đoán trước tương lai của mình nên đã sắp xếp cho A Tương một cuộc sống bình yên khi biết cô có tình cảm với Tào Uy Ninh. Bên cạnh đó, Ôn Khách Hành còn gặp trực tiếp Tào Uy Ninh để dặn dò, giao phó A Tương. Xem đến đoạn này, người xem cảm nhận được tình thương mà Ôn cốc chủ dành cho A Tương nhiều như thế nào.

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Ôn Khách Hành trực tiếp gặp Tào Duy Ninh để giao phó A Tương
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Dù không nỡ nhưng Ôn Khách Hành vẫn thấy A Tương sống với Tào Duy Ninh sẽ hạnh phúc hơn sống với mình
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Sau khi gả A Tương, người bên cạnh Ôn Khách Hành chỉ còn Chu Tử Thư

Trong Sơn Hà Lệnh, mặc dù trên giang hồ Ôn Khách Hành nổi tiếng tàn độc nhưng sâu thẳm lại là một người vô cùng lương thiện. Trước đây Ôn Khách Hành nhận nuôi A Tương cũng có thể là vì anh không muốn A Tương giống bản thân mình. Và cũng chính A Tương là người đã giữ lại một phần ấm áp trong trái tim chứa đầy thù hận của Ôn Khách Hành. Sơn Hà Lệnh hiện nay vẫn đang phát sóng, đây là một trong những bộ phim đình đám nhất năm 2021 của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.

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Từ khóa:   Ôn Khách Hành Chu Tử Thư Diệp Bạch Y

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