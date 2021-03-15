Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Cuối cùng khán giả cũng đợi được cảnh động phòng của Chung Hán Lương và Đàm Tùng Vận

Cẩm Tâm Tựa Ngọc hiện đang là một trong những bộ phim truyền hình hot nhất của Cbiz với chủ đề “trạch đấu”. Bộ phim có sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng như: Chung Hán Lương, Đàm Tùng Vận, Lý Thạnh… Mặc dù ở những tập đầu tiên, khán giả phàn nàn về nội dung của Cẩm Tâm Tựa Ngọc nhưng càng về sau bộ phim càng gay cấn và hấp dẫn.

Nội dung của Cẩm Tâm Tựa Ngọc ngày một hấp dẫn

Ngoài những đấu màn đấu trí của những người phụ nữ trong nhà họ Từ thì mối tình của Từ Lệnh Nghi và La Thập Nhất Nương cũng nhận được sự quan tâm sâu sắc của khán giả. Từ Lệnh Nghi và La Thập Nhất Nương kết hôn không bắt nguồn từ tình yêu nên cuộc sống sau hôn nhân của họ gặp phải vô vàn trắc trở. Đặc biệt, Thập Nhất Nương hoài nghi Từ Lệnh Nghi là người đứng sau hại mẹ mình nên tình cảm giữa hai người ngày một rạn nứt. Trải qua biết bao hiểu lầm, cuối cùng Hầu gia và Phu nhân đã hóa giải mọi khúc mắc.