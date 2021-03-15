Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Cuối cùng khán giả cũng đợi được cảnh động phòng của Chung Hán Lương và Đàm Tùng Vận

Phim hay mỗi ngày 15/03/2021 22:37

Ở những tập mới nhất của Cẩm Tâm Tựa Ngọc, Từ Lệnh Nghi và La Thập Nhất Nương đã có màn động phòng ngọt ngào khiến khán giả đỏ mặt.

Cẩm Tâm Tựa Ngọc hiện đang là một trong những bộ phim truyền hình hot nhất của Cbiz với chủ đề “trạch đấu”. Bộ phim có sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng như: Chung Hán Lương, Đàm Tùng Vận, Lý Thạnh… Mặc dù ở những tập đầu tiên, khán giả phàn nàn về nội dung của Cẩm Tâm Tựa Ngọc nhưng càng về sau bộ phim càng gay cấn và hấp dẫn.

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 Nội dung của Cẩm Tâm Tựa Ngọc ngày một hấp dẫn

Ngoài những đấu màn đấu trí của những người phụ nữ trong nhà họ Từ thì mối tình của Từ Lệnh Nghi và La Thập Nhất Nương cũng nhận được sự quan tâm sâu sắc của khán giả. Từ Lệnh Nghi và La Thập Nhất Nương kết hôn không bắt nguồn từ tình yêu nên cuộc sống sau hôn nhân của họ gặp phải vô vàn trắc trở. Đặc biệt, Thập Nhất Nương hoài nghi Từ Lệnh Nghi là người đứng sau hại mẹ mình nên tình cảm giữa hai người ngày một rạn nứt. Trải qua biết bao hiểu lầm, cuối cùng Hầu gia và Phu nhân đã hóa giải mọi khúc mắc.

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 Thập Nhất Nương xin lỗi Hầu gia trong nước mắt
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 Cảnh động phòng mà khán giả chờ đợi có trong tập 35 của Cẩm Tâm Tựa Ngọc

Phân cảnh Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương động phòng là phân cảnh được fan hâm mộ bộ phim này chờ đợi nhất, và cuối cùng nó cũng xảy ra ở tập 35 của Cẩm Tâm Tựa Ngọc. Trước những lời xin lỗi cùng những giọt nước mắt của Thập Nhất Nương, Từ Lệnh Nghi đã không thể kìm lòng. Hai người chìm đắm trong nụ hôn nồng cháy và chính thức động phòng sau khi cùng nhau trải qua biết bao biến cố.

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 Khán giả được phen ngượng đỏ mặt vì màn "phát đường' đầy ngọt ngào của Hầu gia và phu nhân

Từ trước đến nay, Chung Hán Lương vẫn nổi tiếng với những nụ hôn “đốt cháy” màn ảnh, trong Cẩm Tâm Tựa Ngọc cũng không phải là ngoại lệ. Cặp đôi nam nữ chính đã khiến người xem ngượng đỏ mặt cho màn “phát đường” ngọt ngào này. Hiện nay Cẩm Tâm Tựa Ngọc vẫn đang tiếp tục phát sóng và nhận được sự quan tâm đặc biệt của rất nhiều "mọt phim".

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Từ khóa:   Chung Hán Lương Đàm Tùng Vận Từ Lệnh Nghi

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