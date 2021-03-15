Dù vốn đầu tư eo hẹp nhưng 'Sơn Hà Lệnh' lại có được thành công ngoài mong đợi

Đang làm mưa làm gió trên thị trường phim ảnh Hoa ngữ nhưng ‘Sơn Hà Lệnh’ lại được đầu tư khá nghèo nàn.
- Dân mạng ‘soi’ lỗi chỉnh ảnh vô cùng cẩu thả qua loạt ảnh phim Hoa Ngữ 1921
- Trấn Thành van xin cư dân mạng: ‘Hãy nhắm mắt lại, tưởng tượng các bạn là nạn nhân, các bạn sẽ đau buồn thế nào?'
Dù không được đánh giá cao nhưng ngay sau khi ra mắt, bộ phim kiếm hiệp “Sơn Hà Lệnh” đã trở thành một hiện tượng của làng giải trí Hoa ngữ trong thời gian gần đây. “Sơn Hà Lệnh” là bộ phim cổ trang võ hiệp chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng “Thiên Nhai Khách” của Priest. Thành công của bộ phim này đã giúp sự nghiệp của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn lên như diều gặp gió. Điểm đánh giá trên Douban của “Sơn Hà Lệnh” đạt 8.6, danh tiếng của bộ phim này không thua kém “Trần Tình Lệnh” của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác 2 năm về trước.
Trước khi phát sóng, do không có những ngôi sao lưu lượng tham gia nên ít người quan tâm đến “Sơn Hà Lệnh”. Theo Sina, khi bộ phim này khai máy đoàn phim có tổ chức một cuộc họp báo. Hai nam chính là Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đều tham gia nhưng khi đó sức ảnh hưởng của hai người trong showbiz không lớn nên khung cảnh khá vắng vẻ. Trước tình huống này, đoàn phim đã mời những người đi du lịch đến đóng giả làm fan hâm mộ để tạo không khí náo nhiệt.
Thành công là vậy nhưng ít ai biết được rằng “Sơn Hà Lệnh” được đầu tư khá nghèo nàn. Nếu theo dõi lỹ bạn sẽ phát hiện ra các phân cảnh trong phim được tiết kiệm tối đa. Giữa trời mưa gió, Ôn Khách Hành suy sụp khi biết Chu Tử Thư không còn sống được bao lâu nữa. Phân cảnh này được đánh giá là một trong những phân cảnh đắt giá nhất phim khiến nhiều người nghĩ rằng bộ phim được đầu tư rất nhiều tiền bạc để làm mưa nhân tạo. Vậy nhưng trên thực tế đoàn phim và các diễn viên chính đã phải chờ đợi đến lúc trời đổ mưa thật lớn vào lúc đêm khuya mới quay cảnh này.
Bên cạnh đó, trong phân cảnh đại hội anh hùng, nếu không nhìn kỹ nhiều người sẽ nghĩ rằng bộ phim này mời được rất nhiều diễn viên quần chúng tham gia. Vậy nhưng trên thực tế, số người tham gia rất ít. Trong quá trình làm hậu kỳ các nhân viên đã cắt ghép, tạo dựng khiến khán giả tưởng rằng số người tham gia rất hùng hậu.
Dù rằng vốn đầu tư có hạn nhưng các “mọt phim” Hoa ngữ không thể phủ nhận sức ảnh hưởng và sự thành công ngoài mong đợi của “Sơn Hà Lệnh”. Bộ phim này được đánh giá là một trong những bộ phim truyền hình thành công nhất của Cbiz trong năm 2021.