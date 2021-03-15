Dù vốn đầu tư eo hẹp nhưng 'Sơn Hà Lệnh' lại có được thành công ngoài mong đợi

Dù không được đánh giá cao nhưng ngay sau khi ra mắt, bộ phim kiếm hiệp “Sơn Hà Lệnh” đã trở thành một hiện tượng của làng giải trí Hoa ngữ trong thời gian gần đây. “Sơn Hà Lệnh” là bộ phim cổ trang võ hiệp chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng “Thiên Nhai Khách” của Priest. Thành công của bộ phim này đã giúp sự nghiệp của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn lên như diều gặp gió. Điểm đánh giá trên Douban của “Sơn Hà Lệnh” đạt 8.6, danh tiếng của bộ phim này không thua kém “Trần Tình Lệnh” của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác 2 năm về trước.

'Sơn Hà Lệnh' hiện đang là một hiện tượng của phim truyền hình Hoa ngữ năm 2021

Trước khi phát sóng, do không có những ngôi sao lưu lượng tham gia nên ít người quan tâm đến “Sơn Hà Lệnh”. Theo Sina, khi bộ phim này khai máy đoàn phim có tổ chức một cuộc họp báo. Hai nam chính là Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đều tham gia nhưng khi đó sức ảnh hưởng của hai người trong showbiz không lớn nên khung cảnh khá vắng vẻ. Trước tình huống này, đoàn phim đã mời những người đi du lịch đến đóng giả làm fan hâm mộ để tạo không khí náo nhiệt.