Hiện tại, Bố già được xem là phim Việt có doanh thu trong ngày cao nhất mọi thời đại và phá vỡ kỷ lục phòng vé chỉ sau 4 ngày công chiếu. Đây là bộ phim điện ảnh mà Trấn Thành đảm nhiệm 4 vai trò quan trọng: Đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch và kiêm luôn diễn viên chính trong phim. Doanh thu mang về với con số cực khủng khiến Trấn Thành không dấu khỏi niềm vui và xúc động.

Không chỉ là review nội dung bộ phim, mới đây trên kênh Tik Tok cũng xuất hiện một đoạn clip ngắn chia sẻ về đoạn kết của phim Bố già với số lượng xem lên đến 14,8 ngàn lượt. Thời điểm hiện tại, đoạn clip này tuy đã bị xoá nhưng không thể tránh khỏi sự công kích của cộng đồng mạng.

Chưa đầy 4 ngày công chiếu, bộ phim mang về doanh thu cực khủng với 100 tỷ đồng - Ảnh: Internet

Trấn Thành phẫn nộ trước hành động review, thậm chí là spoil (tiết lộ) nội dung chính của phim. Trên trang cá nhân, anh bức xúc: “Ai cũng muốn giữ cảm giác không biết gì và tinh khôi khi đi xem phim để được tận hưởng những cú twist và sự bất ngờ đến từ phim. Thế mà những người xem trước cứ về kể hết nội dung lên Facebook thì còn gì cho người xem sau thưởng thức nữa ạ! Một phim chỉ có 2-3 chỗ đạo diễn cố tình lừa khán giả cho hấp dẫn mà bị mở hết ra thì còn gì bộ phim đó nữa?”.

'Biết là mọi người đang rất muốn viết về nó, nhưng chia sẻ cảm nhận, bày tỏ cảm xúc khác với tiết lộ nội dung phim', Trấn Thành bộc bạch - Ảnh: Internet

Có thể thấy, Trấn Thành không chỉ bực tức mà còn buồn lòng trước những người xem phim thiếu văn minh như hiện nay. Ông xã Hari Won tâm sự: “Tôi đau lòng buồn cả buổi chiều đến giờ! Vì thấy mọi người hình như không còn giới hạn nào dành cho nhau nữa. Muốn làm gì làm, không cần biết có tổn thương hay gây thiệt hại gì cho ai cả! Hãy nhắm mắt lại, tưởng tượng các bạn là nạn nhân, các bạn sẽ đau buồn thế nào?”.

Trấn Thành mong mọi người hãy tạo ra một thế giới xem phim văn minh - Ảnh: Internet

Cuối tâm thư anh mong khán giả hãy thương anh, thương ekip làm phim cũng như điện ảnh Việt bằng việc tạo ra một thế giới xem phim văn phim, tuyệt đối không tiết lộ nội dung quan trọng của phim.

Dưới bài đăng của Trấn Thành, Nghệ sĩ Việt Anh - người cũng góp mặt trong bộ phim Bố Già bày tỏ sự thương cảm: "Thương trò tôi quá". Trong khi đó, hầu hết cộng đồng mạng đều đồng ý với quan điểm của Trấn Thành và kêu gọi lên án những thành phần xem phim thiếu văn minh: "Trấn Thành nói rất đúng, khi xem một cuốn tiểu thuyết mà bạn biết lược truyện rồi thì có gì hay mà xem nữa, sự hiếu kỳ sẽ tạo cảm xúc cho người xem"; "Đồng ý với ý kiền của anh Thành, xin mọi người văn minh"; "Xem xong mới hiểu tại sao Trấn Thành ko muốn tiết lộ tình tiết quan trọng! Hãy tôn trọng công sức của đoàn phim và cảm xúc của người xem sau ạ!".