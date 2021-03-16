Ba bộ phim không thể bỏ qua của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ trong tháng 3

Phim hay mỗi ngày 16/03/2021 06:00

Dù mới phát sóng nhưng Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh đã có màn rượt đuổi tuyệt vời với Sơn Hà Lệnh.

Trong tháng 3, hàng loạt bộ phim truyền hình đình đám của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ lần lượt lên sóng. Trong số đó, 3 bộ phim được Douban đánh giá cao nhất gồm: Sơn Hà Lệnh, Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh và Tư Đằng.

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Sơn Hà Lệnh là một trong những bộ phim được Douban chấm điểm rất cao

Sơn Hà Lệnh

Với nội dung hấp dẫn cùng màn đấu võ đẹp mắt, Sơn Hà Lệnh của Cung TuấnTrương Triết Hạn nổi đình nổi đám ngay sau khi phát sóng. Thành công này cũng giúp dàn diễn viên trong phim có bước phát triển mới trong sự nghiệp. Dù mới chỉ phát sóng được 25 tập nhưng Sơn Hà Lệnh được đánh giá là một trong những bộ phim ấn tượng nhất của làng giải trí Hoa ngữ trong năm 2021.

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Diễn viên đẹp, nội dung hấp dẫn cùng những màn tỉ thí võ nghệ đẹp mắt đã giúp Sơn Hà Lệnh được khán giả yêu mến

Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh

Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh được phát sóng từ ngày 11/3 nhưng ngay lập tức đã gây tiếng vang lớn và được Douban đánh giá 8.1 điểm. Bộ phim này được chuyển thể từ tiểu thuyết Mười Dặm Gió Xuân Chẳng Bằng Em cùng với sự tham gia diễn xuất của Mã Tư Thuần và Bạch Kính Đình.

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Mã Tư Thuần và Bạch Kính Đình nên duyên trong Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh
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Dù mới chỉ phát sóng được hơn 10 tập nhưng bộ phim này được khán giả đánh giá rất cao

Dù nhiều người cho rằng bộ phim này là Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Trung vì cùng đề tài quân nhân và bác sĩ nhưng trên thực tế nguyên tác Mười Dặm Gió Xuân Chẳng Bằng Em đã được Mộc Thanh Vũ xuất bản từ năm 2013. Hiện tại fan hâm mộ xứ Trung đang “phát cuồng” với bộ phim này của Mã Tư Thuần.

Tư Đằng

Tư Đằng là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Bán Yêu Tư Đằng của Vĩ Ngư, bộ phim này được phát sóng vào ngày 8/3 trên nền tảng Youku. Ngay sau khi ra mắt, hình tượng yêu nữ và diễn xuất của “đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh” Cảnh Điềm nhận được cơn mưa lời khen ngợi của cộng đồng mạng. Sự phối hợp ăn ý giữa Cảnh Điềm và Trương Bân Bân đã giúp Tư Đằng nhận được số điểm 7.7 trên Douban.

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Nhan sắc Cảnh Điềm đầy mê hoặc trong Tư Đằng

Trước đây, Cảnh Điềm từng được ví von là “bình hoa di động” trên màn ảnh với nhiều vai diễn không mấy ấn tượng. Vậy nhưng với Tư Đằng, lối diễn xuất của Cảnh Điềm khá linh hoạt, cô hòa mình vào nhân vật và được đánh giá là khá sát với nguyên tác. Vai diễn này được xem là một trong những vai diễn ấn tượng nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Cảnh Điềm.

Dù vốn đầu tư eo hẹp nhưng 'Sơn Hà Lệnh' lại có được thành công ngoài mong đợi

Dù vốn đầu tư eo hẹp nhưng 'Sơn Hà Lệnh' lại có được thành công ngoài mong đợi

Đang làm mưa làm gió trên thị trường phim ảnh Hoa ngữ nhưng ‘Sơn Hà Lệnh’ lại được đầu tư khá nghèo nàn.

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Từ khóa:   Cung Tuấn Trương Triết Hạn Mã Tư Thuần

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