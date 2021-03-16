Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Vướng tin đồn bí mật kết hôn nhưng đã ly hôn, nữ chính Đàm Tùng Vận có màn đáp trả có một không hai

Đang nổi như cồn trước thành công của Cẩm Tâm Tựa Ngọc, nữ chính Đàm Tùng Vận vướng tin đồn bí mật kết hôn nhưng đã ly hôn.
- Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Cuối cùng khán giả cũng đợi được cảnh động phòng của Chung Hán Lương và Đàm Tùng Vận
- Dù vốn đầu tư eo hẹp nhưng 'Sơn Hà Lệnh' lại có được thành công ngoài mong đợi
Tháng 1 vừa qua, Đàm Tùng Vận vướng tin đồn bí mật kết hôn nhưng đã ly hôn, vậy nhưng người đẹp 30 tuổi này không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Nhiều tài khoản mạng cho rằng, người kết hôn với Đàm Tùng Vận chính là bạn trai cũ của cô. Bên cạnh đó cũng có thông tin khẳng định Đàm Tùng Vận đã từng hẹn hò với bạn trai cũ trong khoảng thời gian khá dài, nhưng sau đó hai người đã chia tay, không có chuyện nữ diễn viên nổi tiếng đã từng kết hôn.
Tối 15/3 Đàm Tùng Vận bất ngờ cập nhật trên trang cá nhân của mình với nội dung: “Nhà tiên tri? Đúng là kết hôn rồi và đã ly hôn… nhưng lại làm hòa rồi! Nhưng đó là La Thập Nhất Nương không phải Đàm Tùng Vận. Buổi tối cùng nhau xem Cẩm Tâm Tựa Ngọc nhé”. Chỉ với dòng trạng thái này, Đàm Tùng Vận không những phủ nhận tin đồn bí mật kết hôn mà còn quảng cáo vô cùng khéo léo cho bộ phim đang rất hot do mình đóng chính Cẩm Tâm Tựa Ngọc.
Rất nhiều “mọt phim” Hoa ngữ đang theo dõi bộ phim Cẩm Tâm Tựa Ngọc do Đàm Tùng Vận và Chung Hán Lương đóng chính. Sau khi vợ đầu qua đời, Từ Lệnh Nghi đã kết hôn cùng em gái của vợ. Vốn dĩ hai người không có một chút tình cảm gì với nhau nhưng sau một thời gian chung sống, cả hai đã nhìn thấy những ưu điểm của nhau và nảy sinh tình cảm. Hiện tại, Cẩm Tâm Tựa Ngọc là một trong những bộ phim được khán giả quan tâm nhất của làng giải trí Hoa ngữ.