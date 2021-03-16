Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Vướng tin đồn bí mật kết hôn nhưng đã ly hôn, nữ chính Đàm Tùng Vận có màn đáp trả có một không hai

Phim hay mỗi ngày 16/03/2021 10:41

Đang nổi như cồn trước thành công của Cẩm Tâm Tựa Ngọc, nữ chính Đàm Tùng Vận vướng tin đồn bí mật kết hôn nhưng đã ly hôn.

Tháng 1 vừa qua, Đàm Tùng Vận vướng tin đồn bí mật kết hôn nhưng đã ly hôn, vậy nhưng người đẹp 30 tuổi này không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Nhiều tài khoản mạng cho rằng, người kết hôn với Đàm Tùng Vận chính là bạn trai cũ của cô. Bên cạnh đó cũng có thông tin khẳng định Đàm Tùng Vận đã từng hẹn hò với bạn trai cũ trong khoảng thời gian khá dài, nhưng sau đó hai người đã chia tay, không có chuyện nữ diễn viên nổi tiếng đã từng kết hôn.

cam tam tua ngoc 1
Nữ diễn viên Đàm Tùng Vận khá kín tiếng trong chuyện tình cảm
cam tam tua ngoc 3
Một vài nguồn tin cho hay, trước đây Đàm Tùng Vận từng trải qua một mối tình khá dài

Tối 15/3 Đàm Tùng Vận bất ngờ cập nhật trên trang cá nhân của mình với nội dung: “Nhà tiên tri? Đúng là kết hôn rồi và đã ly hôn… nhưng lại làm hòa rồi! Nhưng đó là La Thập Nhất Nương không phải Đàm Tùng Vận. Buổi tối cùng nhau xem Cẩm Tâm Tựa Ngọc nhé”. Chỉ với dòng trạng thái này, Đàm Tùng Vận không những phủ nhận tin đồn bí mật kết hôn mà còn quảng cáo vô cùng khéo léo cho bộ phim đang rất hot do mình đóng chính Cẩm Tâm Tựa Ngọc.

cam tam tua ngoc 2
Đàm Tùng Vận đáp trả tin đồn bí mật kết hôn nhưng vẫn không quên giới thiệu phim mới của mình
cam tam tua ngoc 4
Vai diễn của Chung Hán Lương và Đàm Tùng Vận trong Cẩm Tâm Tựa Ngọc được khán giả yêu mến

Rất nhiều “mọt phim” Hoa ngữ đang theo dõi bộ phim Cẩm Tâm Tựa Ngọc do Đàm Tùng Vận và Chung Hán Lương đóng chính. Sau khi vợ đầu qua đời, Từ Lệnh Nghi đã kết hôn cùng em gái của vợ. Vốn dĩ hai người không có một chút tình cảm gì với nhau nhưng sau một thời gian chung sống, cả hai đã nhìn thấy những ưu điểm của nhau và nảy sinh tình cảm. Hiện tại, Cẩm Tâm Tựa Ngọc là một trong những bộ phim được khán giả quan tâm nhất của làng giải trí Hoa ngữ.

Ba bộ phim không thể bỏ qua của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ trong tháng 3

Ba bộ phim không thể bỏ qua của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ trong tháng 3

Dù mới phát sóng nhưng Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh đã có màn rượt đuổi tuyệt vời với Sơn Hà Lệnh.

Xem thêm
Từ khóa:   Đàm Tùng Vận Chung Hán Lương Từ Lệnh Nghi

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 39 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 1 giờ 8 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 19 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất