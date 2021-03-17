“Mỹ nhân ngực khủng” Cbiz lộ hình năm 16 tuổi, từng bị nhà trường khuyên thôi học vì dậy thì quá nhanh

Sao quốc tế 17/03/2021 18:30

Liễu Nham được mệnh danh là “mỹ nhân ngực khủng” của làng giải trí Hoa ngữ, điều đáng nói là “đôi gò bồng đảo” của cô hoàn toàn tự nhiên.

Thành công của một nữ diễn viên không chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào nhan sắc, vậy nhưng dường như đây là lại nhân tố chính giúp một nữ nghệ sĩ nổi tiếng. Một nữ diễn viên có khuôn mặt đẹp cùng thân hình quyến rũ, nếu như có thêm diễn xuất tốt thì khả năng nổi là rất cao. Tuy nhiên đôi khi những yếu tố này cũng mang đến những ảnh hưởng khác, trường hợp của “mỹ nhân ngực khủng” Liễu Nham là một ví dụ.

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 Liễu Nham nổi tiếng Cbiz vì sở hữu "siêu vòng một"

Liễu Nham nổi tiếng Cbiz không chỉ vì tài năng của mình mà còn vì vòng một ngoại cỡ, cô được mệnh danh là “mỹ nhân ngực khủng” của làng giải trí Hoa ngữ. Những câu chuyện liên quan đến “đôi gò bồng đảo” của Liễu Nhan tràn lan trên mạng và nhận được vô số bình luận của cộng đồng mạng.

Không chỉ sở hữu thân hình bốc lửa, Liễu Nham còn diễn xuất rất tốt và là một người dẫn chương trình tài năng. Tham gia showbiz nhiều năm nhưng Liễu Nham chưa từng lấy nhan sắc và thân hình của mình để tạo scandal. Những người biết về Liễu Nham khẳng định rằng, thành công có được ngày hôm nay đều do sự cố gắng và nỗ lực hết mình của Liễu Nham.

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 Liễu Nham sở hữu thân hình được cả Cbiz ngợi khen
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 Vì thân hình quá sexy nên nhiều lần Liễu Nham phải đương đầu với thị phi

Liễu Nham sinh ra trong một gia đình khá khó khăn, ban đầu cô tham gia làng giải trí qua một chương trình tìm người dẫn chương trình. Sau khi thắng giải trong cuộc thi này, cô dùng hết số tiền thưởng để điều trị bệnh ung thư cho mẹ. Cũng từ đó Liễu Nham trở thành trụ cột gia đình. Với tài năng của mình, Liễu Nham tiếp tục lấn sân làm diễn viên. Ở vai trò nào cô cũng rất chăm chỉ và gặt hái được một vài thành công. Vậy nhưng thân hình của Liễu Nham lại trở thành chủ đề khiến nhiều người lợi dụng và muốn “bôi đen” cô.

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 Liễu Nham chưa từng lấy nhan sắc và thân hình của mình để tạo scandal
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 Tấm hình năm 16 tuổi của Liễu Nham cho thấy khi đó ngực của người đẹp cũng đã khá lớn

Theo Sohu, trước đây khi tham gia một chương trình Liễu Nham từng để lộ tấm hình năm 16 tuổi của mình. Mặc dù mới chỉ 16 tuổi nhưng “vòng một” của cô khá lớn. Cũng theo nguồn tin này, khi đó vì Liễu Nham dậy thì quá nhanh nhà trường đã từng khuyên cô thôi học. Mặc dù nhiều người hoài nghi về tính chính xác của thông tin này nhưng có thể thấy rằng thân hình quá bốc lửa cùng “vòng một” quá lớn đôi khi cũng gây thị phi cho các mỹ nhân Cbiz.

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 Dù gặp nhiều thị phi nhưng Liễu Nham vẫn luôn cố gắng hết mình trong công việc và gặt hái được nhiều thành công

Nữ diễn viên Liễu Nham sinh năm 1980 tại Hồ Nam, không chỉ nổi tiếng với thân hình gợi cảm mà cô còn tham gia khá nhiều bộ phim nổi tiếng như: Vũ Động Càn Khôn, Ngang Qua Thế Giới Của Em, Đại Náo Thiên Trúc, Tứ Đại Danh Bổ 2…

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Từ khóa:   giải trí Hoa ngữ mỹ nhân ngực khủng diễn viên Liễu Nham

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