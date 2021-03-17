Cẩm Tâm Tựa Ngọc: 10 cảnh “phát đường” của Chung Hán Lương và Đàm Tùng Vận khiến khiến fan hâm mộ “lịm tim”

Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương kết hôn nhưng đều vì mục đích riêng và không có tình cảm dành cho đối phương. Vậy nhưng sau bao lần cùng nhau vượt qua sóng gió, cả hai dần dần rơi vào lưới tình của nhau. Fan hâm một đã tổng hợp lại 10 phân cảnh ngọt ngào nhất của Chung Hán Lương và Đàm Tùng Vận trong Cẩm Tâm Tựa Ngọc.

Mặc dù Từ Lệnh Nghi luôn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng từ khi động lòng với Thập Nhất Nương, Hầu gia không còn giấu giếm tình cảm của mình nữa. Khi nhận thấy Thập Nhất Nương gặp nguy hiểm, Từ Lệnh Nghi liền xuất hiện nhanh như một cơn gió và bế cô vào lòng.

Từ Lệnh Nghi say rượu

Trong một phân cảnh, Từ Lệnh Nghi uống rượu say khướt và đã được Lâm Ba đưa đến phòng của Thập Nhất Nương. Hầu gia quá say nên đã ngã vật lên người Thập Nhất Nương.

Từ Lệnh Nghi làm nũng, lợi dụng uống trà để ôm phu nhân

Không thể ngờ rằng một người như Hầu gia sau khi say rượu lại giống như một đứa trẻ ba tuổi. Không những làm nũng với phu nhân mà còn lợi dụng việc uống trà để ôm Thập Nhất Nương.

Hầu gia lợi dụng cơ hội hôn trán phu nhân

Sau khi tỉnh rượu, Từ Lệnh Nghi thấy Thập Nhất Nương ngủ ngồi dưới giường vì chăm sóc mình nên đã bế nàng lên. Lợi dụng cơ hội này, Hầu gia đã đặt một nụ hôn lên trán phu nhân.

Từ Lệnh Nghi ném rách cửa sổ để được ngủ ở phòng Thập Nhất Nương

Đây có lẽ là phân cảnh hài hước nhất của Chung Hán Lương, vì muốn được chuyển sang phòng của Thập Nhất Nương ngủ, Hầu gia đã tự tay ném rách cửa sổ.

Với sự hỗ trợ của Truân Ca, Từ Lệnh Nghi lợi dụng ôm Thập Nhất Nương

Từ Lệnh Nghi thành công khi được chuyển sang phòng của Thập Nhất Nương ngủ nhưng mỗi người một giường, khi thấy Truân Ca tìm Thập Nhất Nương, Hầu gia liền qua giường của Thập Nhất Nương đòi ngủ chung vì sợ mọi người phát hiện. Cũng nhờ Truân Ca, Từ Lệnh Nghi liên tiếp thể hiện tình cảm với Thập Nhất Nương.

Nụ hôn kẹo hồ lô

Đây được xem là nụ hôn đầu tiên của vợ chồng Hầu gia, dù đã là vợ chồng nhưng hai người họ giống như mới hẹn hò vậy. Ban đầu, Thập Nhất Nương định né tránh nhưng đã bị Từ Lệnh Nghi kéo lại. Khung cảnh vô cùng ngọt ngào.

Từ Lệnh Nghi muốn Thập Nhất Nương sinh con

Khi Thập Nhất Nương giả mang thai để đối phó với Kiều Liên Phường, Từ Lệnh Nghi biết rằng không có chuyện này xảy ra vì hai người chưa từng động phòng. Kết cục Hầu gia nói rằng rất vui nếu có thể giúp Thập Nhất Nương sinh con để chọc ghẹo phu nhân.

Thập Nhất Nương bôi thuốc cho Từ Lệnh Nghi

Trước đây, Hầu gia đều là người chọc ghẹo Thập Nhất Nương nhưng lần này phu nhân lại tỏ ra có kinh nghiệm hơn.

Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương động phòng

Sau khi cùng nhau trải qua rất nhiều sóng gió, Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương đã có màn động phòng vô cùng ngọt ngào. Trên các diễn đàn, Hầu gia và phu nhân “viên phòng” là chủ đề được các fan hâm mộ bàn tán nhiều nhất.

Cẩm Tâm Tựa Ngọc đã đi được 2/3 chặng đường, nội dung phim ngày càng hấp dẫn. Ngoài những “đấu đá” cá nhân, chuyện tình cảm giữa Hầu gia và phu nhân cũng nhận được sự quan tâm sâu sắc của khán giả.