Điểm danh những bộ phim cổ trang đam mỹ chuyển thể hot nhất Cbiz năm 2021

Phim hay mỗi ngày 18/03/2021 18:30

Thành công của ngoài mong đợi của Trần Tình Lệnh và Sơn Hà Lệnh khiến thị trường phim đam mỹ chuyển thể xứ Trung nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Những năm gần đây, làng giải trí Hoa ngữ xuất hiện nhiều bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ như Trấn Hồn, Trần Tình Lệnh, Sơn Hà Lệnh... Khi xây dựng thành phim, đạo diễn đã khéo kéo cải biên nội dung đam mỹ thành đề tài huynh đệ. Mặc dù chủ đề khá nhạy cảm nhưng không thể phủ nhận rằng, rất nhiều nam diễn viên Cbiz nổi tiếng từ phim đam mỹ chuyển thể.

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 Trần Tình Lệnh giúp sự nghiệp của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lên như diều gặp gió

Sau Trần Tình Lệnh, năm 2021 rất nhiều phim cổ trang đam mỹ được lên sóng hoặc chuẩn bị quay. Chưa khi nào thị trường phim đam mỹ lại nhộn nhịp như thời điểm hiện tại. Dưới đây là 3 bộ phim cổ trang chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ nhận được nhiều sự quan tâm nhất của các “mọt phim”.

Sơn Hà Lệnh

Sơn Hà Lệnh là bộ phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ Thiên Nhai Khách. Bộ phim này có sự góp mặt của hai nam diễn viên Cung Tuấn và Trương Triết Hạn. Ngay sau khi phát sóng vào cuối tháng 2/2021, Sơn Hà Lệnh đã gây tiếng vang lớn không chỉ tại Trung Quốc mà còn lan sang các nước lân cận như Việt Nam, Thái Lan…

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 Sơn Hà Lệnh đang là bộ phim truyền hình hot nhất Cbiz hiện nay

Nhờ thành công của Sơn Hà Lệnh, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn trở thành một trong những nam diễn viên được săn đón nhất Cbiz thời điểm hiện tại. Không chỉ sở hữu hai diễn viên tài năng, nội dung phim hấp dẫn cùng những màn tỉ thí võ nghệ đẹp mắt giúp Sơn Hà Lệnh vượt qua rất nhiều đối thủ nặng ký khác trở thành một trong những bộ phim hot nhất năm của làng giải trí Hoa ngữ.

Hạo Y Hành

Hạo Y Hành là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ Husky và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn. Ngay sau khi đoàn phim công bố Trần Phi Vũ và La Vân Hi là hai nam chính của bộ phim này, Hạo Y Hành ngay lập tức được nhiều người chú ý đến.

Trần Phi Vũ là con trai cưng của đạo diễn nổi tiếng Trần Khải Ca. Những phim có Trần Phi Vũ tham gia đều nhận được sự ủng hộ của hơn một nửa làng giải trí Hoa ngữ. Còn La Vân Hi nổi lên sau thành công của Hương Mật Tựa Khói Sương. Nhiều fan hâm mộ rất chờ đợi ngày ra mắt của Hạo Y Hành.

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 Nhiều nguồn tin cho hay, đầu tháng 4 Hạo Y Hành của La Vân Hi và Trần Phi Vũ sẽ lên sóng

Trước thành công ngoài mong đợi của Sơn Hà Lệnh, thời gian vừa qua xuất hiện một vài thông tin cho rằng Hạo Y Hành sẽ lên sóng đầu tháng 4 tới. Hy vọng rằng, Hạo Y Hành sẽ gặt hái được thành công giống như Trần Tình Lệnh và Sơn Hà Lệnh.

Thiên Quan Tứ Phúc

Mặc dù chưa chính thức khởi quay và chưa công bố dàn diễn viên chính. Vậy nhưng Thiên Quan Tứ Phúc vẫn là một trong những dự án đam mỹ chuyển thể được chờ đợi nhất trong thời gian qua.

Theo truyền thông Hoa ngữ, nhiều cái tên nổi tiếng được cộng đồng mạng đề cử vào vai Hoa Thành và Tạ Liên như: Tiêu Chiến, Thành Nghị, Hầu Minh Hạo, Cung Tuấn, Lộc Hàm… vậy nhưng đến thời điểm hiện tại đoàn phim vẫn chưa công bố diễn viên nào sẽ tham gia.

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 Dù chưa chính thức khởi quay nhưng Thiên Quan Tứ Phúc là bộ phim nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng

Mặc dù chưa chính thức khởi quay nhưng không thể phủ nhận sức nóng của Thiên Quan Tứ Phúc. Sự thành công của các bộ phim đam mỹ chuyển thể cho thấy, thị trường cho dòng phim này ở Cbiz chưa bao giờ được đầu tư và nhộn nhịp như bây giờ.

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Từ khóa:   Tiêu Chiến Cung Tuấn Thiên Quan Tứ Phúc

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