Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Dù chỉ xuất hiện cái bóng tại Âu gia nhưng ‘trùm cuối’ thực sự đã lộ nguyên hình

Phim hay mỗi ngày 18/03/2021 11:18

Bộ phim Cẩm Tâm Tựa Ngọc hiện đang có những diễn biến cao trào, do đạo diễn quá tài tình nên khán giả vẫn chưa thể biết “trùm cuối” là ai.

Thời gian gần đây, những chủ đề liên quan đến bộ phim Cẩm Tâm Tựa Ngọc vẫn luôn được các “mọt phim” tham gia bình luận nhiệt tình trên các diễn đàn. Tình tiết bộ phim và diễn xuất của các nhân vật nhận được rất nhiều đánh giá tích cực từ người hâm mộ.

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 Trong Cẩm Tâm Tựa Ngọc, mối quan hệ giữa Âu gia và Từ gia khá phức tạp

Theo QQ, có lẽ mọi khúc mắc của các nhân vật trong phim đều có liên quan đến ân oán giữa Từ gia và Âu gia. Thập Nhất NươngTừ Lệnh Nghi tranh cãi rồi hiểu lầm cũng là vì Âu gia, Văn Di Nương cũng có liên quan đến người nhà Âu gia. Dù là một bộ phim “trạch đấu” nhưng những mâu thuẫn giữa hai gia tộc lớn là nội dung được khai thác khá sâu trong Cẩm Tâm Tựa Ngọc.

Hiện tại, người đứng sau thao túng mọi chuyện vẫn chưa thực sự xuất hiện khiến không ít khán giả tò mò. Vậy nhưng lần này, “trùm cuối” đã xuất hiện tại Âu gia, mặc dù chỉ để lộ một nửa bóng lưng nhưng khán giả đều có thể dễ dàng nhận ra đây là Tần Di Nương.

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 Trong những diễn biến mới nhất, "trùm cuối" đã xuất hiện ở Âu gia, dù chỉ là cái bóng khá mờ nhưng khán giả đều có thể đoán đó chính là Tần Di Nương

Tần Di Nương vốn là người hầu trong phủ Vĩnh Bình Hầu, sau đó được làm thiếp của Từ Lệnh Nghi. Tần Di Nương từng mang thai nhưng không may bị sảy thai từ khá sớm. Đối với mọi người,Tần Di Nương là người phụ nữ nhu mì, yếu đuối. Vì vậy không ai nghĩ rằng cô chính là nội gián mà Âu gia cài vào Từ phủ.

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 Tần Di Nương vốn là người hầu trong Từ phủ, cô từng mang thai nhưng bị sảy thai từ khá sớm
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 Mọi người đều nghĩ Tần Di Nương là người yếu đuối
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 Nhưng trên thực tế, Tần Di Nương rất có thể là người đứng sau thao túng mọi chuyện

Từ một người hầu bỗng dưng trở thành thiếp của Từ Lệnh Nghi chứng tỏ dã tâm của Tần Di Nương không hề nhỏ. Thêm vào đó mọi việc xảy ra trong Từ phủ dường như đều do một tay Tần Di Nương thao túng. Dù rằng Từ Lệnh Nghi vô cùng thông minh nhưng Hầu gia cũng không thể ngờ được rằng Tần Di Nương mới chính là người đứng sau tất cả mọi chuyện.

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 Tạo hình và trang phục của "trùm cuối" rất giống với Tần Di Nương

Cẩm Tâm Tựa Ngọc có sự tham gia diễn xuất của nhiều diễn viên nổi tiếng như Chung Hán Lương, Đàm Tùng Vận, Lý Thạnh… Hiện tại, Cẩm Tâm Tựa Ngọc vẫn đang phát sóng và là một trong những bộ phim truyền hình hot nhất Cbiz.

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Từ khóa:   Thập Nhất Nương Từ Lệnh Nghi Chung Hán Lương

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