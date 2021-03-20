Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Chung Hán Lương muốn tiếp tục tham gia nếu có phần hai nhưng lại bị đạo diễn ‘phũ phàng’ từ chối, nguyên nhân không ai ngờ tới

Phim hay mỗi ngày 20/03/2021 11:26

Mới đây cộng đồng mạng xứ Trung bất ngờ với thông tin Chung Hán Lương muốn tham gia tiếp phần 2 của Cẩm Tâm Tựa Ngọc nhưng lại bị đạo diễn từ chối.

Sau thành công của Bên Nhau Trọn Đời, Chung Hán Lương trở thành một cái tên hot nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ. Mặc dù đã gần 50 tuổi nhưng nam tài tử họ Chung vẫn giữ được sự trẻ trung và sức hấp dẫn mà nhiều diễn viên cùng thế hệ không làm được.

cam tam tua ngoc 1
 Chung Hán Lương tiếp tục thành công với vai diễn Từ Lệnh Nghi trong Cẩm Tâm Tựa Ngọc

Năm 2021, Chung Hán Lương tiếp tục ghi dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất của mình với vai diễn Từ Lệnh Nghi trong Cẩm Tâm Tựa Ngọc. Ngay từ khi bộ phim khởi quay, nhiều người đánh giá rằng "nam thần" họ Chung không phù hợp với vai Hầu gia Từ Lệnh Nghi. Vậy nhưng sau khi bộ phim này được phát sóng, mọi người đều đón nhận và yêu mến nhân vật mà Chung Hán Lương thủ vai.

Theo Sohu, mới đây Chung Hán Lương đã tiết lộ rằng, vì quá yêu thích bộ phim này nên anh đã tự đề cử bản thân với đạo diễn. Nếu như đạo diễn tiếp tục quay phần tiếp theo của Cẩm Tâm Tựa Ngọc, dù diễn vai nào Chung Hán Lương cũng muốn được tham gia cùng đoàn phim, nếu mời được cả Đàm Tùng Vận và mọi nữa là tốt nhất. Dù rằng Chung Hán Lương đã “gợi ý khéo” như vậy nhưng đạo diễn bộ phim một mực từ chối. Điều này gây khó hiểu cho fan hâm mộ, không biết lý do gì mà đạo diễn lại từ chối Chung Hán Lương.

cam tam tua ngoc 2
 Chung Hán Lương cho biết muốn tham gia phần 2 của Cẩm Tâm Tựa Ngọc nhưng bị đạo diễn từ chối

Cũng theo nguồn tin này, Chung Hán Lương cho biết, đạo diễn Cẩm Tâm Tựa Ngọc nói anh là một anh chàng “nguyên khí thể diện”, đến mời đạo diễn và biên kịch uống hai ly cũng không biết mà lại muốn bàn công việc. Có lẽ đạo diễn muốn Chung Hán Lương uống với mình một ly rồi mới bàn công việc nhưng "nam thần" lại không biết uống rượu. Điều này cho thấy cả Chung Hán Lương và đạo diễn bộ phim này đều vô cùng hài hước, mọi người đều coi nhau như người nhà. Sau khi biết được nguyên nhân, fan hâm mộ thở phào nhẽ nhõm. Nếu Cẩm Tâm Tựa Ngọc phần 2, chắc Chung Hán Lương vẫn sẽ tham gia.

cam tam tua ngoc 3
 Diễn xuất của Đàm Tùng Vận và Chung Hán Lương trong Cẩm Tâm Tựa Ngọc cũng nhận được nhiều lời ngợi khen từ fan hâm mộ

Hiện tại, Cẩm Tâm Tựa Ngọc đã phát sóng được 2/3 chặng đường và trở thành một trong những bộ phim Hoa ngữ có lượt xem cao nhất ở thời điểm hiện tại. Dù rằng khi bắt đầu phát sóng bộ phim bị khán giả phàn nàn, vậy nhưng càng về sau nội dung phim càng hấp dẫn và được người xem đón nhận.

Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Tần Di Nương bị Âu gia phản bội, cái kết cho ‘trùm cuối’ khiến fan hâm mộ hả hê

Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Tần Di Nương bị Âu gia phản bội, cái kết cho ‘trùm cuối’ khiến fan hâm mộ hả hê

Tần Di Nương dần dần lộ rõ dã tâm của mình, cô lập mưu kế khiến Thập Nhất Nương sảy thai, Từ Lệnh Nghi nổi giận lôi đình.

Xem thêm
Từ khóa:   Chung Hán Lương Đàm Tùng Vận Từ Lệnh Nghi

TIN MỚI NHẤT

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 4 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ