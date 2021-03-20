Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Chung Hán Lương muốn tiếp tục tham gia nếu có phần hai nhưng lại bị đạo diễn ‘phũ phàng’ từ chối, nguyên nhân không ai ngờ tới

Năm 2021, Chung Hán Lương tiếp tục ghi dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất của mình với vai diễn Từ Lệnh Nghi trong Cẩm Tâm Tựa Ngọc. Ngay từ khi bộ phim khởi quay, nhiều người đánh giá rằng "nam thần" họ Chung không phù hợp với vai Hầu gia Từ Lệnh Nghi. Vậy nhưng sau khi bộ phim này được phát sóng, mọi người đều đón nhận và yêu mến nhân vật mà Chung Hán Lương thủ vai.

Sau thành công của Bên Nhau Trọn Đời, Chung Hán Lương trở thành một cái tên hot nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ. Mặc dù đã gần 50 tuổi nhưng nam tài tử họ Chung vẫn giữ được sự trẻ trung và sức hấp dẫn mà nhiều diễn viên cùng thế hệ không làm được.

Theo Sohu, mới đây Chung Hán Lương đã tiết lộ rằng, vì quá yêu thích bộ phim này nên anh đã tự đề cử bản thân với đạo diễn. Nếu như đạo diễn tiếp tục quay phần tiếp theo của Cẩm Tâm Tựa Ngọc, dù diễn vai nào Chung Hán Lương cũng muốn được tham gia cùng đoàn phim, nếu mời được cả Đàm Tùng Vận và mọi nữa là tốt nhất. Dù rằng Chung Hán Lương đã “gợi ý khéo” như vậy nhưng đạo diễn bộ phim một mực từ chối. Điều này gây khó hiểu cho fan hâm mộ, không biết lý do gì mà đạo diễn lại từ chối Chung Hán Lương.

Chung Hán Lương cho biết muốn tham gia phần 2 của Cẩm Tâm Tựa Ngọc nhưng bị đạo diễn từ chối

Cũng theo nguồn tin này, Chung Hán Lương cho biết, đạo diễn Cẩm Tâm Tựa Ngọc nói anh là một anh chàng “nguyên khí thể diện”, đến mời đạo diễn và biên kịch uống hai ly cũng không biết mà lại muốn bàn công việc. Có lẽ đạo diễn muốn Chung Hán Lương uống với mình một ly rồi mới bàn công việc nhưng "nam thần" lại không biết uống rượu. Điều này cho thấy cả Chung Hán Lương và đạo diễn bộ phim này đều vô cùng hài hước, mọi người đều coi nhau như người nhà. Sau khi biết được nguyên nhân, fan hâm mộ thở phào nhẽ nhõm. Nếu Cẩm Tâm Tựa Ngọc phần 2, chắc Chung Hán Lương vẫn sẽ tham gia.