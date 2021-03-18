Cẩm Tâm Tựa Ngọc nổi đình nổi đám là vậy nhưng vẫn bị Hậu Duệ Mặt Trời bản Trung ‘đánh bại’

Phim hay mỗi ngày 18/03/2021 20:00

Dù phát sóng sau Cẩm Tâm Tựa Ngọc nhưng Hậu Duệ Mặt Trời bản Trung lại gây được tiếng vang lớn.

Với nhiều “mọt phim” Hoa ngữ, có lẽ đây là thời điểm sung sướng nhất vì quá nhiều phim truyền hình hay liên tiếp được phát sóng. Trong đó không thể không nói tới Cẩm Tâm Tựa Ngọc và Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh.

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 Cẩm Tâm Tựa Ngọc vốn là một bộ phim rất được kỳ vọng

Cẩm Tâm Tựa Ngọc có sự tham gia diễn xuất của Chung Hán Lương và Đàm Tùng Vận. Đây là bộ phim được đánh giá rất cao vì được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách Thứ Nữ Công Lược và có dàn diễn viên hùng hậu.

Mặc dù rất được kỳ vọng nhưng ở những tập đầu tiên, Cẩm Tâm Tựa Ngọc lại khiến khán giả phàn nàn về nội dung. Càng về sau, bộ phim này càng được khán giả yêu mến. Vậy nhưng Douban chỉ chấm 6.2 điểm cho Cẩm Tâm Tựa Ngọc.

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 Điểm đánh giá trên Douban của Cẩm Tâm Tựa Ngọc chỉ được 6.2 dù phát sóng từ 26/2

Đầu tháng 3/2021, bộ phim truyền hình Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh được phát sóng và ngay lập tức đã tạo được tiếng vang lớn. Douban đánh giá bộ phim này với số điểm rất cao 8.1 điểm, trong đó bình luận 5 sao chiếm 33.5%, bình luận 4 sao chiếm 43.3%. Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh vẫn được nhiều người gọi với cái tên Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Trung.

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 Mới ra mắt nhưng Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh đã vượt qua Cẩm Tâm Tựa Ngọc
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 Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Mười Dặm Gió Xuân Chẳng Bằng Em
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 Mối tình ngọt ngào và đầy vinh quang của Mã Tư Thuần và Bạch Kính Đình

Mặc dù cùng chủ đề quân nhân và bác sĩ nhưng Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh và Hậu Duệ Mặt Trời không liên quan đến nhau. Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh được chuyển thể từ tiểu thuyết Mười Dặm Gió Xuân Chẳng Bằng Em của Mộc Thanh Vũ, xuất bản năm 2013.

Nội dung bộ phim Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh xoay quanh hai nhân vật Mễ Kha và Hình Khắc Lũy do Mã Tư Thuần và Bạch Kính Đình đóng. Mễ Kha là một bác sĩ trẻ yêu nghề, thương người bệnh còn Hình Khắc Lũy là một đặc cảnh giỏi giang luôn hết lòng vì công việc. Hai người gặp gỡ, cùng nhau trải qua hoạn nạn và dần dần dành tình cảm cho nhau.

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 Bạch Kính Đình đã khắc họa thành công tính cách đội trưởng Hình Khắc Lũy
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 Ảnh hậu Mã Tư Thuần nhận được rất nhiều lời khen với lỗi diễn xuất linh hoạt của mình

Mặc dù không cùng ngành nghề nhưng tính chất công việc của Mễ Kha và Hình Khắc Lũy rất giống nhau. Nơi đâu xảy ra hoạn nạn, nơi đâu cần sự giúp đỡ cả hai đều sẵn sàng xông pha lên tuyến đầu. Với diễn xuất tuyệt vời của Ảnh hậu Mã Tư Thuần cũng vẻ đẹp trai hút hồn của Bạch Kính Đình, bộ phim Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh nhận được rất nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

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Từ khóa:   Hậu Duệ Mặt Trời Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh Mã Tư Thuần

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