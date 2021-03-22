Sau thành công của Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến đã có cơ hội hợp tác với nữ diễn viên Dương Tử trong bộ phim Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn. Ngay từ khi khởi quay, bộ phim này đã trở thành một trong những phim truyền hình Hoa ngữ được mong đợi nhất.

Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn là bộ phim được khán giả chờ đợi suốt thời gian qua

Gần 2 năm trôi qua, Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn vẫn chưa được phát sóng vì nhiều lý do. Vậy nhưng sức nóng từ fan hâm mộ khiến bộ phim này chưa bao giờ hết hot. Mỗi lần có thông tin Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn chuẩn bị phát sóng là fan hâm mộ lại chờ đợi và kỳ vọng nhưng đến hiện tại phim vẫn chưa được lên sóng.