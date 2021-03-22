Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn chưa phát sóng đã bị lộ toàn bộ 32 tập, fan hâm mộ phẫn nộ

Phim hay mỗi ngày 22/03/2021 06:00

Fan hâm mộ của Tiêu Chiến và Dương Tử vô cùng bàng hoàng khi có thông tin cho rằng 32 tập phim Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn đã bị lộ dù chưa được phát sóng.

Sau thành công của Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến đã có cơ hội hợp tác với nữ diễn viên Dương Tử trong bộ phim Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn. Ngay từ khi khởi quay, bộ phim này đã trở thành một trong những phim truyền hình Hoa ngữ được mong đợi nhất.

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 Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn là bộ phim được khán giả chờ đợi suốt thời gian qua

Gần 2 năm trôi qua, Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn vẫn chưa được phát sóng vì nhiều lý do. Vậy nhưng sức nóng từ fan hâm mộ khiến bộ phim này chưa bao giờ hết hot. Mỗi lần có thông tin Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn chuẩn bị phát sóng là fan hâm mộ lại chờ đợi và kỳ vọng nhưng đến hiện tại phim vẫn chưa được lên sóng.

Ngày 20/3, một lần nữa Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn lại lên hot search, tưởng rằng bộ phim chuẩn bị phát sóng nhưng thực tế lại không phải vậy. Có thông tin cho rằng toàn bộ 32 tập phim đã bị lộ ra ngoài dù chưa có lịch phát sóng. Điều này khiến fan hâm mộ của Tiêu Chiến và Dương Tử đứng ngồi không yên.

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 Tạo hình bác sĩ Cố của Tiêu Chiến được nhiều fan hâm mộ ngợi khen
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 Vậy nhưng ngày 20/3 có thông tin cho rằng bộ phim của Dương Tử và Tiêu Chiến đã bị lộ
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 Toàn bộ 32 tập phim đã bị đăng tải lên một trang web

Sự việc này khiến cộng đồng mạng xứ Trung dậy sóng, chỉ vài ngày trước đây thôi có nguồn tin cho rằng 4 đài truyền hình lớn đang giành quyền phát sóng bộ phim Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn. Vậy nhưng ngày 20/3, một trang web lại đăng tải toàn bộ 32 tập phim. Không biết tính chính xác của những thông tin này thế nào nhưng khi nhấp vào từng tập phim lại không hiển thị hình ảnh.

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 Hình ảnh Tiêu Chiến cởi áo trong một cảnh quay của bộ phim này cũng bị lọt ra ngoài

Hiện tại, fan hâm mộ của Dương Tử và Tiêu Chiến vô cùng lo lắng, phía đoàn làm phim vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào cho những thông tin này.

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Từ khóa:   Tiêu Chiến Dương Tử Dương Tử và Tiêu Chiến

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