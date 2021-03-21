Cbiz ‘sốt xình xịch’ với thử thách ‘vòng eo manga’, Dương Mịch có cơ hội khoe body cực phẩm

Sao quốc tế 21/03/2021 22:07

Nữ diễn viên Dương Mịch thường là người đi đầu trong các trào lưu thử thách khoe vòng eo, với ‘vòng eo manga’ lần này cũng không phải ngoại lệ.

Thời gian gần đây cộng đồng mạng xứ Trung xuất hiện một thử thách rất hot đó chính là thử thách “vòng eo manga”. Bất luận là nghệ sĩ nổi tiếng hay người bình thường đều muốn thực hiện thành công thử thách này. Theo Sohu, tối qua trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên Dương Mịch đăng tải một tấm hình thực hiện thành công thử thách “vòng eo manga”.

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 Diễn viên Dương Mịch thực hiện thử thách 'vòng eo manga'
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 Tấm hình manga mà Dương Mịch thực hiện theo

Từ trước đến nay, vợ cũ Lưu Khải Uy vẫn luôn là người đi đầu trong các chào lưu thử thách khoe vóc dáng. Từ tấm hình được Dương Mịch đăng trên trang cá nhân có thể thấy rằng, dù đã hơn 30 tuổi và đã từng sinh con nhưng vóc dáng của Dương Mịch vẫn vô cùng mảnh mai và gợi cảm. Hành động này của Dương Mịch khiến thử thách “vòng eo manga” hot rần rần trên mạng xã hội. Cũng từ đây, cộng đồng mạng đã tìm lại hàng loạt hình ảnh những lần mỹ nhân họ Dương khoe vòng eo con kiến của mình.

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 Không những sở hữu gương mặt xinh đẹp, body của Dương Mịch cũng vô cùng nóng bỏng
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 Dù rằng đã từng sinh con nhưng Dương Mịch giữ gìn vóc dáng rất tốt
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 Những tấm hình khoe eo trước đây của Dương Mịch cũng được cộng đồng mạng tìm lại
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 Dương Mịch thường rất nhiệt tình tham gia các thử thách khoe vóc dáng
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 Dương Mịch vẫn luôn là cái tên được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt săn đón

Dương Mịch là diễn viên nổi tiếng, những ồn ào đời tư của cô luôn là đề tài béo bở để truyền thông khai thác. Từ những người tình màn ảnh đến cuộc hôn nhân ngắn ngủi với Lưu Khải Uy, lần nào cũng vậy mỹ nhân họ Dương đều trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận. Vậy nhưng, Dương Mịch vẫn luôn bình tĩnh và khéo léo vượt qua scandal. Có lẽ chính vì thông minh và sở hữu nhan sắc đỉnh cao nên dù đã 34 tuổi, Dương Mịch vẫn là một trong những ngôi sao hot nhất làng giải trí Hoa ngữ.

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Từ khóa:   Dương Mịch Lưu Khải Uy giải trí Hoa ngữ

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