Vì “đệ nhất dâm phụ” Phan Kim Liên quá nổi tiếng nên không ít đạo diễn vẫn tiếp tục khai thác hình tượng này. Nhiều người thành công nhưng cũng không ít người thất bại. Dưới đây là 4 nữ diễn viên vào vai Phan Kim Liên nhưng lại bị khán giả “quay lưng”.

Trước đây, rất nhiều người đẹp Cbiz nổi danh và được khán giả yêu mến vì khắc họa thành công nhân vật Phan Kim Liên. Trong số những mỹ nhân ấy, Vương Tư Ý, Ôn Bích Hà , Can Đình Đình, Phó Nghệ Vỹ… là những Phan Kim Liên được khán giả yêu mến nhất.

Trương Hy Viện là diễn viên người Trung Quốc, cô sinh năm 1989 tại Thẩm Dương. Từ trước đến nay, Trương Hy Viện là cái tên không thực sự nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Dù tham gia diễn xuất nhiều năm nhưng người đẹp sinh năm 1989 này chưa thực sự để lại dấu ấn với bất kì vai diễn nào.

Trương Hy Viện không thể hiện được sự quyến rũ và gian xảo của Phan Kim Liên

Mới đây bộ phim Võ Tòng Huyết Chiến Sử Tử Lâu phát sóng, Trương Hy Viện có cơ hội vào vai “đệ nhất dâm phụ” Phan Kim Liên. Mặc dù có được vai diễn nổi tiếng này nhưng mỹ nhân họ Trương lại không gây ấn tượng cho khán giả. Trương Hy Viện không thể hiện được sự quyến rũ cũng như sự gian xảo của Phan Kim Liên giống như các đàn chị đi trước khiến khán giả vô cùng thất vọng.

Cát Thiên

Cát Thiên là nữ diễn viên sinh năm 1990, cô từng trải qua cuộc hôn nhân ồn ào với “hoàng tử điền kinh” Lưu Tường. Mặc dù được đánh giá cao nhưng ngoài ồn ào đời tư, Cát Thiên chưa thực sự tạo dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất.

Cát Thiên cũng gây thất vọng khi vào vao "đệ nhất dâm phụ" Phan Kim Liên

Cát Thiên từng được đạo diễn tin tưởng lựa chọn vào vai Phan Kim Liên trong bộ phim Võ Tòng Đánh Chết Tây Môn Khánh. Vậy nhưng người đẹp họ Cát lại khiến đạo diễn và khán giả thất vọng vì vai diễn của mình. Nhan sắc của Cát Thiên không phù hợp với hình tượng Phan Kim Liên, bên cạnh đó diễn xuất của vợ cũ Lưu Tường cũng khiến khán giả ngán ngẩm.

Lưu Vũ Kỳ

Một phiên bản hoàn toàn mới của Phan Kim Liên trong Đại Tống Kỳ Văn Lục đã được đạo diễn “chọn mặt gửi vàng” giao cho nữ diễn viên sinh năm 1987 Lưu Vũ Kỳ. Vậy nhưng sau khi được phát sóng, bộ phim này đã bị dư luận “ném đá” dữ dội vì nội dung cải biên quá nhiều cùng diễn xuất có phần khoa trương của Lưu Vũ Kỳ.

Dù có vòng một "ngộp thở" nhưng Phan Kim Liên của Trương Vũ Kỳ cũng không được đánh giá cao

Không chỉ diễn xuất, ngay cả nhan sắc của Lưu Vũ Kỳ cũng không được đánh giá cao. Nhiều người nhận xét, Lưu Vũ Kỳ không đủ xinh đẹp để vào vai Phan Kim Liên.

Nhan Du

Nhan sắc và diễn xuất của Nhan Du không phù hợp khi vào vai Phan Kim Liên

Năm 2016 nữ diễn viên Nhan Du được mời đóng vai Phan Kim Liên trong phim Võ Đại Lang Báo Thù. Mặc dù không nhiều đất diễn nhưng gương mặt đơ cứng vì phẫu thuật thẩm mỹ của Nhan Du khi vào vai Phan Kim Liên khiến nhiều người thất vọng.