Huyền Môn Đại Sư: Tuyệt phẩm cổ trang sẽ được phát sóng truyền hình lần đầu tại Việt Nam trên Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang

Phim hay mỗi ngày 20/03/2021 01:12

Sau một thời gian chờ đợi, tuyệt phẩm cổ trang Huyền Môn Đại Sư sẽ được Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang phát sóng vào cuối tháng 3 này.

Lần đầu tiên phát sóng tại Trung Quốc, bộ phim truyền hình Huyền Môn Đại Sư đã gây được tiếng vang lớn bởi nội dung hấp dẫn cùng dàn diễn viên tài năng như: Đồng Mộng Thực, Vương Tú Trúc, Bùi Tử Thiêm, Phương Trung Tín… Thành công ngoài mong đợi, Huyền Môn Đại Sư vượt qua nhiều bộ phim nổi tiếng khác trở thành một trong những bộ phim được khán giả truyền hình Trung Quốc yêu thích nhất năm 2018.

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 Huyền Môn Đại Sư là một tuyệt phẩm cổ trang của truyền hình Hoa ngữ

Câu chuyện bắt đầu từ lời dự đoán tương lai của chiến thần Dương Tiễn từ một ngàn năm trước. Sau khi hàng yêu diệt ma, thiên hạ thái bình Dương Tiễn đã có lời dự đoán rằng: “Một ngàn năm sau, khi Vấn Đạo Giả đến, Nguyên Thủy hợp nhất, yêu ma sẽ bị diệt ở Huyền Môn”.

Lời tiên đoán này của Dương Tiễn được hiểu rằng, một ngàn năm sau yêu ma sẽ hoành hành trở lại gây họa cho nhân gian, chỉ có một cách duy nhất để hóa giải tai họa này đó là sự xuất hiện cùng lúc của Nguyên Thủy Thánh Giáp và Vấn Đạo Giả.

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 Đồng Mộng Thực được nhiều người biết đến với vai diễn Trương Lăng

Quả đúng như lời tiên tri của Dương Tiễn, đúng một ngàn năm sau thiên hạ đại loạn, yêu ma hoành hành, trong lúc Vấn Đạo Giả chưa xuất hiện, Ngũ Nhạc Tiên Minh được xem là môn phái bảo vệ an toàn cho nhân gian. Đúng lúc này, một thiếu niên xuất hiện – anh chính là Trương Lăng. Trương Lăng và người bạn tốt Thiết Lang đều có thân thủ phi phàm và nhận được sự yêu mến của con gái Tiên Minh Minh Chủ.

Đại sư huynh của Tiên Minh là Côn Lôn vô cùng đố tỵ với Trương Lăng nên có ý đồ mưu phản. Côn Lôn bị Bạch Thiên Cơ dụ dỗ lạc vào ma giới, sau đó hắn ta ăn cắp Nguyên Thủy Thánh Giáp của Trương Lăng để giả làm Vấn Đạo Giả.

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 Tạo hình bắt mắt và đậm chất kiếm hiệp của các diễn viên trong phim Huyền Môn Đại Sư

Thiết Lang phát hiện ra rằng mình chính là thủ lĩnh của tộc sói, dưới sự khuyên nhủ của Trương Lăng, Thiết Lang đã hạ quyết tâm không vì tộc của mình mà làm hại đến chúng sinh. Ở một khía cạnh khác, Côn Lôn không thể phát huy được sức mạnh của Nguyên Thủy Thánh Giáp nhưng lại khuấy động tộc sói tạo phản.

Trương Lăng và Thiết Lang cùng nhau phối hợp đã đánh bại Côn Lôn, Trương Lăng với tư cách là Vấn Đạo Giả đã phát huy được thần lực của Thánh Giáp, mở toang Huyền Môn, từ đó thiên hạ thái bình.

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  Không những ở Trung Quốc, tại Việt Nam cũng có rất nhiều khán giả yêu mến và ủng hộ Huyền Môn Đại Sư

Sau một thời gian chờ đợi, tuyệt phẩm cổ trang Huyền Môn Đại Sư sẽ chính thức lên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang vào cuối tháng 3 này. Chắc chắn rằng, với nội dung hấp dẫn cùng dàn diễn viên tài năng, Huyền Môn Đại Sư sẽ không khiến các khán giả yêu mến dòng phim cổ trang, kiếm hiệp phải thất vọng.

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Từ khóa:   Đồng Mộng Thực Phương Trung Tín Vấn Đạo Giả

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