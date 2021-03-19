7 năm tham gia showbiz Bạch Kính Đình chưa có ‘nụ hôn màn ảnh’ nào, vậy nhưng trong Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh nữ chính đã có được điều này.

“Nụ hôn màn ảnh đầu tiên” của Bạch Kính Đình hiện đang lọt top hot search Weibo. Điều này cho thấy nam diễn viên họ Bạch và bộ phim Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh được khán giả yêu mến thế nào. Bạch Kính Đình và Mã Tư Thuần nên duyên trong phim Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh Bạch Kính Đình là nam diễn viên được khán giả Trung Quốc ái mộ, anh sinh năm 1993 tại Bắc Kinh. Năm 2014, Bạch Kính Đình chính thức tham gia làng giải trí với bộ phim Năm Tháng Vội Vã và nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Từ đó, Bạch Kính Đình còn tham gia nhiều bộ phim khác nữa trong đó có cả phim thần tượng nhưng thật kỳ lạ, không một bộ phim nào có cảnh hôn của Bạch Kính Đình.

Để tạo sức nóng cho bộ phim, đặc biệt là dòng phim thần tượng, thông thường sẽ xuất hiện những cảnh thân mật giữa nam chính và nữ chính. Vậy nhưng dường như điều này với Bạch Kính Đình lại là ngoại lệ. Cho dù đóng nam chính nhưng nam tài tử họ Bạch vẫn chưa có "nụ hôn màn ảnh nào". Trong một lần cứu trợ động đất, Hình Khắc Lũy và Mễ Kha đã bị mắc kẹt Khi Hình Khắc Lũy ngất đi, Mễ Kha đã hô hấp nhân tạo cho anh, đây được xem là 'nụ hôn màn ảnh đầu tiên' của Bạch Kính Đình Hiện tại, bộ phim Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh do Bạch Kính Đình và Mã Tư Thuần đóng chính đang phát sóng và nhận được sự quan tâm đặc biệt của các “mọt phim”. Những tình tiết mới nhất trong bộ phim này khiến khán giả đặc biệt phấn khích. Bạch Kính Đình đã có "nụ hôn màn ảnh đầu tiên" và Mã Tư Thuần chính là cô gái may mắn đó.

Nội dung hấp dẫn, Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh nhận được cơn mưa lời khen từ khán giả Trong Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh, Bạch Kính Đình vào vai đội trưởng đặc cảnh Hình Khắc Lũy còn Mã Tư Thuần vào vai bác sĩ Mễ Kha. Dù ngành nghề khác nhau nhưng hai người cùng chung một nhiệt huyết. Nơi đâu cần sự giúp đỡ, cả hai sẽ không ngần ngại hiểm nguy cùng xung phong lên tuyến đầu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/em-la-thanh-tri-doanh-luy-cua-anh-bach-kinh-dinh-danh-mat-nu-hon-man-anh-dau-tien-sau-7-nam-tham-gia-showbiz-399221.html