Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Hung thủ giết hại Lữ Di Nương lộ diện, biết những lời cuối cùng của mẹ, Thập Nhất Nương hoàn toàn suy sụp

Phim hay mỗi ngày 22/03/2021 11:08

Thập Nhất Nương vẫn luôn tìm kiếm người đã giết hại mẹ mình và cuối cùng kẻ đó đã lộ diện.

Cẩm Tâm Tựa Ngọc luôn thu hút khán giả bởi các tình tiết gay cấn và những điều bí ẩn. Xuyên suốt bộ phim là những câu đố khiến khán giả cùng xem và cùng suy đoán. Dù Thập Nhất Nương vô cùng thông minh nhưng đối với cái chết của mẹ, cô vẫn chưa tìm ra hung thủ thực sự.

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 Tần Di Nương chính là 'trùm cuối' của Cẩm Tâm Tựa Ngọc

Có lẽ đến giờ nhiều người đã nhận ra “trùm cuối” của Cẩm Tâm Tựa Ngọc chính là Tần Di Nương. Cô cũng chính là nội gián của Âu gia trong Từ phủ. Vì trả thù Từ Lệnh Nghi, Tần Di Nương sẵn sàng bắt tay với người nhà họ Âu. Những sự việc xảy ra tại Từ phủ đều do Tần Di Nương đứng sau giật dây.

Mang thai nhưng không may bị sảy thai điều này đã khiến Tần Di Nương hoàn toàn thay đổi. Dù nhiều năm đã qua đi nhưng trong phòng của Tần Di Nương vẫn có đồ chơi của trẻ con. Khi con rơi của Ngũ gia được nhận về Từ phủ, Tần Di Ngương đã xin Thập Nhất Nương được nuôi Phượng Khanh nhưng không thành công. Kể từ đó sự thù hận trong lòng Tần Di Nương ngày càng lớn dần lên.

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 Tần Di Nương vẫn luôn giữ mối quan hệ rất tốt với Thập Nhất Nương

Tần Di Nương oán giận Từ Lệnh Nghi không quan tâm đến cô ta, thậm chí cũng chẳng ngó ngàng gì đến con cái. Khi Tần Di Nương bị sảy thai, Từ Lệnh Nghi cũng không một lời động viên giúp cô vực dậy tinh thần. Muốn Hầu gia phải nếm trải mọi đau khổ, Tần Di Nương đã lên kế hoạch hãm hại những người nhà họ Từ.

Trong những tập chuẩn bị được phát sóng, Tần Di Nương muốn hãm hại Truân Ca nhưng bị phát hiện. Mặc dù Thập Nhất Nương không phải mẹ ruột nhưng hết lòng bảo vệ Truân Ca. Đến lúc này Tần Di Nương đã không giấu được tâm cơ của mình nữa. Thì ra cái chết của Lữ Di Nương cũng có liên quan đến Tần Di Nương.

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 Thập Nhất Nương suy sụp khi biết Lữ Di Nương bị Tần Di Nương sát hại

Theo QQ, vì Lữ Di Nương phát hiện bí mật làm nội gián của Tần Di Nương nên mẹ của Thập Nhất Nương đã bị sát hại. Biết được sự thật, Thập Nhất Nương vô cùng suy sụp. Theo lời Tần Di Nương, trước khi qua đời, Lữ Di Nương luôn gọi tên Thập Nhất Nương. Điều này khiến trái tim Thập Nhất Nương như vỡ vụn.

Hiện tại, Cẩm Tâm Tựa Ngọc với sự tham gia diễn xuất của Chung Hán Lương, Đàm Tùng Vận, Lý Thạnh, Hà Hoằng San vẫn đang được phát sóng. Những tình tiết mới của bộ phim ngày một hấp dẫn và gay cấn hơn. Fan hâm mộ chờ đợi ngày "trùm cuối" đón nhận cái kết của mình.

Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Dù Nhị Nương đố kỵ, Kiều Liên Phường thủ đoạn nhưng đâu đó trong con người họ vẫn tồn tại sự dịu dàng của người phụ nữ

Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Dù Nhị Nương đố kỵ, Kiều Liên Phường thủ đoạn nhưng đâu đó trong con người họ vẫn tồn tại sự dịu dàng của người phụ nữ

Nổi tiếng thủ đoạn và đầy mưu mô trong Cẩm Tâm Tựa Ngọc nhưng tận sâu thẳm, Nhị Nương và Kiều Liên Phường vẫn còn một chút dịu dàng của người phụ nữ.

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