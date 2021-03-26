Dành tình yêu cho Vương Phi, dành hôn nhân cho Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong dành tặng điều gì cho con trai?

Việc Tạ Đình Phong lựa chọn Vương Phi khiến anh và người yêu luôn bị dư luận gièm pha. Nhiều người cho rằng Tạ Đình Phong là người cha thiếu trách nhiệm trong khi Vương Phi được gắn mác “người phụ nữ xấu xa”.

Kể từ khi Tạ Đình Phong và Vương Phi tái hợp, rất nhiều lần cặp đôi nổi tiếng vướng tin đồn tình cảm rạn nứt. Vậy nhưng trải qua biết bao sóng gió Phong – Phi vẫn ở bên nhau. Về đời tư, Tạ Đình Phong là người khá kín tiếng, dù nhiều lần vướng phải tin đồn ác ý nhưng không bao giờ anh lên tiếng giải thích.

Sau đó Tạ Đình Phong kết hôn với Trương Bá Chi còn Vương Phi cũng đến với Lý Á Bằng, cả hai đều có hạnh phúc riêng. Khi Trương Bá Chi gặp bê bối ảnh nóng gây chấn động làng giải trí châu Á, Tạ Đình Phong vẫn lựa chọn bên cạnh bảo vệ vợ con, cùng nhau vượt qua sóng gió. Vậy nhưng năm 2012, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn, nữ diễn viên xinh đẹp là người được quyền nuôi hai con.

Hai mươi năm trước, chuyện tình chị em hơn kém nhau 11 tuổi của Vương Phi và Tạ Đình Phong từng là tâm điểm của truyền thông Hoa ngữ. Khi đó, về tuổi tác hay sự nổi tiếng trong sự nghiệp cả hai đều được cho là không hợp. Cuối cùng cặp đôi lựa chọn chia tay trong tiếc nuối.

Khi Phong – Chi ly hôn, không ai nghĩ rằng Vương Phi và Lý Á Bằng cũng sẽ ly hôn. Vậy nhưng điều đó thực sự lại xảy ra. Sau tất cả, cuối cùng Tạ Đình Phong vẫn về với tình yêu của anh đó là Vương Phi. Nhiều người nhận xét, có thể Vương Phi chính là “chân ái” đời này của Tạ Đình Phong.

Cả đời này, Tạ Đình Phong dành trọn tình yêu cho Vương Phi

Cũng vì chạy theo tình yêu, Tạ Đình Phong bị dư luận chỉ trích ích kỷ. Anh không chăm sóc hai con mà phó thác hoàn toàn việc nuôi dạy con cho Trương Bá Chi. Vậy nhưng đây cũng chỉ là những đồn đoán của dư luận mà thôi.

Nhiều người cho rằng nếu như Tạ Đình Phong không làm tròn trách nhiệm của một người cha thì liệu Trương Bá Chi có im lặng suốt gần 10 năm như vậy không? Nếu như những tin đồn là thật, chắc chắn rằng hai con của Tạ Đình Phong sẽ oán giận anh. Vậy nên người ngoài không thể biết được nội tình bên trong để phán xét Tạ Đình Phong là người đàn ông tốt hay xấu.

Nhiều năm qua, một mình Trương Bá Chi chăm sóc hai con

Tạ Đình Phong dành khối tài sản khổng lồ để lo cho tương lai của hai con

Trong chuyện tình cảm rất khó phân biệt ai đúng ai sai, vậy nhưng với Tạ Đình Phong, anh đã dành trọn tình yêu cho người phụ nữ anh yêu đó là Vương Phi. Anh cũng dành hôn nhân cho Trương Bá Chi. Còn với hai con trai, ngoài chu cấp tiền hàng tháng, nam diễn viên họ Tạ đã để lại khối tài sản khổng lồ cho tương lai của các con. Xét ở một khía cạnh nào đó, về mặt kinh tế, Tạ Đình Phong đã hoàn thành trách nhiệm của một người cha.