Ngay sau khi những đoạn giới thiệu phiên bản lồng tiếng tiếng Trung được công bố, giọng đọc của Địch Lệ Nhiệt Ba nhanh chóng nhận được sự quan tâm. Một số khán giả nhận xét chất giọng của cô mang màu sắc cổ điển, gợi nhớ phong cách thuyết minh trong các bộ phim nước ngoài từng được phát sóng trên truyền hình. Đây cũng là trải nghiệm mới mẻ của nữ diễn viên bên cạnh những hoạt động quen thuộc trong lĩnh vực phim ảnh và thời trang.

Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành tâm điểm chú ý khi góp giọng trong bộ phim hoạt hình Giáng sinh rực rỡ của Christian Dior. Đây là dự án đặc biệt do thương hiệu thời trang Pháp thực hiện nhân dịp Giáng sinh, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Trong phim, nữ diễn viên đảm nhận vai Marlene Dietrich – minh tinh Hollywood từng có mối quan hệ thân thiết với nhà thiết kế Christian Dior.

Lấy bối cảnh Paris năm 1949, bộ phim xoay quanh câu chuyện giữa Christian Dior và Marlene Dietrich. Trong một đêm Giáng sinh, nữ minh tinh gọi điện cho nhà thiết kế để đặt một chiếc váy mới. Nguyên nhân xuất phát từ việc bộ phim cô tham gia được chuyển từ định dạng đen trắng sang màu, khiến những bộ trang phục cũ không còn phù hợp. Trước yêu cầu đặc biệt này, Christian Dior cùng các cộng sự nhanh chóng bắt tay thực hiện một thiết kế mới.

Tác phẩm được xây dựng theo phong cách cổ tích, kết hợp không khí Giáng sinh với những câu chuyện về lịch sử thời trang. Đáng chú ý, mối quan hệ giữa Christian Dior và Marlene Dietrich không hoàn toàn là tình tiết hư cấu. Nữ minh tinh từng dành sự ngưỡng mộ cho tài năng của nhà thiết kế người Pháp và là một trong những người nổi tiếng sớm lựa chọn trang phục của thương hiệu Dior.

Phim do đạo diễn hoạt hình người Pháp Sylvain Chomet thực hiện. Ông từng ghi dấu ấn với các tác phẩm The Triplets of Belleville và The Illusionist. Phong cách hoạt hình giàu tính nghệ thuật của Sylvain Chomet được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn riêng cho câu chuyện về nhà sáng lập Dior.

Bên cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba, phiên bản tiếng Trung còn có sự góp giọng của nhiều nghệ sĩ quen thuộc như Đặng Vi trong vai Christian Dior, Vương Sở Nhiên, Lý Quân Nhuệ, Trần Tinh Húc và Tôn An Khả. Vận động viên Cốc Ái Lăng đảm nhận vai trò dẫn chuyện. Sự kết hợp giữa diễn viên, nghệ sĩ và vận động viên khiến dự án càng nhận được nhiều sự chú ý.

Phiên bản tiếng Trung dự kiến ra mắt ngày 18.11.2026. Với Địch Lệ Nhiệt Ba, đây là cơ hội thử sức ở một hình thức thể hiện mới, đồng thời tiếp tục mở rộng dấu ấn cá nhân trong các dự án hợp tác với thương hiệu quốc tế.