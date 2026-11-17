Trong phim, Châu Thiên Na là nữ nghệ sĩ sở hữu sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, nhưng cuộc sống phía sau ánh hào quang lại không hề bình yên. Sự xuất hiện ngày càng nhiều của những gương mặt trẻ khiến vị thế của cô bị đe dọa. Cùng lúc đó, cuộc hôn nhân với Lương Triệt (Kim Thế Giai) cũng đứng trước nguy cơ tan vỡ.

Phạm Thừa Thừa thu hút sự chú ý khi góp mặt trong bộ phim truyền hình Trên Cả Rực Rỡ, chính thức khai máy ngày 16/11. Trong dự án mới, em trai Phạm Băng Băng đảm nhận vai Cao Hải Thành, nhân vật nắm giữ bí mật liên quan đến nữ minh tinh Châu Thiên Na do Tôn Thiên thủ vai.

Giữa lúc nữ minh tinh rơi vào tình cảnh mất phương hướng, Cao Hải Thành bất ngờ trở về. Anh là người nắm giữ một bí mật quan trọng liên quan đến Châu Thiên Na. Tuy nhiên, thay vì lợi dụng thông tin này để trục lợi, Cao Hải Thành lại mang theo mong muốn âm thầm bảo vệ cô.

Mối quan hệ giữa hai nhân vật vì thế trở thành một trong những điểm đáng chú ý của tác phẩm. Cao Hải Thành vừa là người biết rõ những góc khuất trong cuộc đời nữ minh tinh, vừa có những toan tính và tình cảm riêng. Đoàn phim hiện chưa tiết lộ bí mật mà anh đang nắm giữ, khiến vai diễn của Phạm Thừa Thừa càng khơi gợi sự tò mò.

Trên Cả Rực Rỡ do đạo diễn Trần Sướng thực hiện, với sự tham gia của Phạm Thừa Thừa, Tôn Thiên, Kim Thế Giai và Đường Nghệ Hân. Bộ phim khai thác thế giới giải trí dưới góc nhìn đời sống cá nhân của những người hoạt động trong ngành. Đằng sau danh tiếng, ánh đèn sân khấu và những thành tựu đáng ngưỡng mộ là áp lực cạnh tranh, những mối quan hệ phức tạp cùng các bí mật khó có thể công khai.

Sự góp mặt của Phạm Thừa Thừa trong dự án lần này tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả. Sau những vai diễn trước đó, nam diễn viên có cơ hội thử sức với hình tượng nhân vật nhiều ẩn ý, đòi hỏi khả năng thể hiện những chuyển biến tâm lý tinh tế.

Hiện tại, tạo hình Cao Hải Thành đã được hé lộ, nhưng tính cách cũng như mối quan hệ thực sự giữa anh và Châu Thiên Na vẫn chưa được tiết lộ đầy đủ. Khán giả đang chờ đợi màn thể hiện của Phạm Thừa Thừa trong bộ phim mới.