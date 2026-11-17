Thót tim khoảnh khắc tảng đá khổng lồ rơi xuống đường, đè trúng ô tô con

Hình ảnh từ camera hành trình ghi lại cho thấy tảng đá khổng lồ lăn từ sườn dốc xuống, đè bẹp hoàn toàn cốp xe và làm vỡ cửa kính phía sau. Thật kỳ diệu, tất cả hành khách bên trong chiếc xe Peugeot 308 màu trắng và một người phụ nữ đứng gần đó đều thoát nạn mà không hề hấn gì.

Video 2 giờ 33 phút trước 2 giờ 33 phút trước Thiên Ân | Theo Phụ nữ sức khỏe

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