Sau 21 năm, chuyện tình của cặp đôi Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý lần đầu được tiết lộ

Năm 2000 bộ phim truyền hình Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý của Huỳnh Dịch và Nhiếp Viễn được khởi quay và nổi tiếng khắp châu Á sau khi phát sóng. Đây cũng là vai diễn để đời của cặp đôi Huỳnh Dịch – Nhiếp Viễn. Vậy nhưng ít ai ngờ rằng, không chỉ trên phim, ngoài đời Nhiếp Viễn và Huỳnh Dịch cũng đã từng hẹn hò. Điều đáng quý ở họ là sau khi chia tay, cả hai vẫn có thể làm bạn với nhau.

Khi còn trẻ, Nhiếp Viễn là một chàng trai rất cứng đầu, bằng thực lực của mình anh quyết tâm thực hiện ước mơ trở thành diễn viên. Còn Huỳnh Dịch có tuổi thơ khá bất hạnh, bố mẹ cô ly hôn nên cô ở với ông bà. Khi còn bé Huỳnh Dịch thường hay gây họa, sau đó được bạn bè giới thiệu, cô tham gia chụp hình quảng cáo và cuối cùng theo học tại Thượng Hải.

Trong chương trình Vương Bài Đối Vương Bài mới phát sóng, cặp đôi Lý Ngọc Hồ - Tề Thiên Lỗi năm xưa có cơ hội hội ngộ trên sóng truyền hình. Trong lần gặp gỡ này, với tư cách là một người bạn, Nhiếp Viễn đã nói với Huỳnh Dịch rằng: “Em nên có và xứng đáng có được hạnh phúc và niềm vui”. Mặc dù chỉ là một câu nói đơn giản thôi nhưng khi được Nhiếp Viễn nói ra đã khiến rất nhiều khán giả xúc động.

Huỳnh Dịch diễn lại những cảnh quay kinh điển trong Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý

Tại đây, Huỳnh Dịch và Nhiếp Viễn quen biết, Nhiếp Viễn là người theo đuổi Huỳnh Dịch, sau đó hai người đã trở thành một đôi, cùng nhau trải qua những tháng năm vô cùng hạnh phúc.

Năm 2000, đạo diễn Trương Tử Ân chuẩn bị tìm diễn viên cho bộ phim Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý. Khi đó Huỳnh Dịch nhận được nhiều đánh giá tích cực, từ tính cách cho đến diện mạo đều rất phù hợp với vai Lý Ngọc Hồ. Lúc này, Huỳnh Dịch giấu mối quan hệ của mình và bạn trai, cô giới thiệu Nhiếp Viễn với đạo diễn Trương Tử Ân. Không ngờ rằng sự ăn ý trong diễn xuất của hai người đã khiến vị đạo diễn này đồng ý để Nhiếp Viễn vào vai Tề Thiên Lỗi. Cũng nhờ vậy mới có một bộ phim để đời cho Huỳnh Dịch và Nhiếp Viễn.

Huỳnh Dịch và Nhiếp Viễn hẹn hò trước khi quay Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý

Sau khi Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý đóng máy, Huỳnh Dịch nhận được lời mời vào vai Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu Cách Cách 3. Nhiều nguồn tin cho hay, cũng chính việc nhận vai diễn này là nguyên nhân khiến Nhiếp Viễn và Huỳnh Dịch chia tay. Nhiếp Viễn cho rằng vai diễn này không hợp với Huỳnh Dịch nhưng cô không cho là như vậy. Bất đồng quan điểm nên tình cảm giữa hai người dần dần rạn nứt, cuối cùng dẫn đến chia tay.

Dù đã chia tay, Huỳnh Dịch và Nhiếp Viễn vẫn xem nhau là những người bạn tốt

Nhiều năm sau đó, Huỳnh Dịch hồi tưởng về mối tình với Nhiếp Viễn, cô nói rằng, Thượng Hải đã lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của cô. Sau khi chia tay, con đường tình cảm của Nhiếp Viễn và Huỳnh Dịch không mấy thuận lợi, nhưng cả hai đều không làm phiền đến cuộc sống của nhau. Đến năm 2007, khi bố Nhiếp Viễn qua đời, Huỳnh Dịch đã gọi điện hỏi thăm bạn trai cũ, việc này khiến Nhiếp Viễn vô cùng cảm động.

Nhan sắc mặn mà của Huỳnh Dịch trong chương trình Vương Bài Đối Vương Bài

Rất nhiều cặp đôi sau khi chia tay sẽ rất khó có thể trở thành bạn bè, vậy nhưng Huỳnh Dịch và Nhiếp Viễn lại làm được điều đó. Có lẽ vì tính cách hào sảng, trượng nghĩa giống nhau nên cả hai vẫn có thể duy trì tình bạn cho đến ngày hôm nay.