Bạn thân Trương Hằng công khai chỉ trích bố mẹ Trịnh Sảng hại con gái

Những tình tiết mới nhất liên quan đến drama của Trịnh Sảng và Trương Hằng vẫn luôn là nội dung được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt quan tâm.
- Trịnh Sảng phấn khích khi được bế con, cô mong muốn được tiếp xúc với các con nhiều hơn
- Những tình tiết như phim truyền hình trong phiên tòa của Trịnh Sảng và Trương Hằng khiến Cbiz xôn xao
Sau khi Trịnh Sảng bị bạn trai cũ Trương Hằng khui ra bí mật nhờ người mang thai hộ nhưng lại muốn bỏ rơi hai con, sự nghiệp của nữ diễn viên họ Trịnh bị đóng băng hoàn toàn. Cũng từ đây, nữ diễn viên Trịnh Sảng bị dư luận Trung Quốc lên án, tẩy chay vì hành vi của mình.
Mới đây, phiên tòa xét xử vụ việc giành quyền nuôi con giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng đã được mở tại Mỹ. Tại phiên tòa này, Trịnh Sảng thừa nhận mình có hai người con với Trương Hằng nhờ phương pháp mang thai hộ, cô mong muốn được cùng nuôi con với Trương Hằng. Vậy nhưng bạn trai cũ của Trịnh Sảng lại cho biết rằng, trước đây Trịnh Sảng từng thừa nhận cô bị trầm cảm và cũng có ý định muốn tự sát. Vì vậy, Trương Hằng rất lo lắng nếu các con được một người có tâm lý không bình thường như Trịnh Sảng chăm sóc.
Mới đây một người bạn của Trương Hằng là Tần Triều đăng trên trang cá nhân của mình với nội dung, Trương Hằng vốn dĩ không phải người đàn ông máu lạnh vô tình, sau khi chia tay Trịnh Sảng vì muốn bảo vệ đời tư của cả hai nên trước khi sự việc xảy ra, Trương Hằng đã gửi thư của luật sư cho Trịnh Sảng mà không trực tiếp gửi lên tòa án. Điều này cho thấy Trương Hằng có thiện ý, hơn nữa, trước đây dù sao hai người cũng đã từng có tình cảm với nhau.
Cách đây vài ngày, Tần Triều cũng viết trên trang cá nhân rằng, hiện tại Trịnh Sảng đang ở Mỹ để giành quyền nuôi con, dù sao cô ấy cũng cho mọi người thấy hành động của mình. Trong khi đó bố mẹ Trịnh Sảng lại đi du lịch khắp nơi không lo lắng gì cho con gái. Tần Triều cũng cho biết, Trịnh Sảng có ngày hôm nay đều có liên quan đến bố mẹ của cô. Nhận xét của Tần Triều nhận được sự đồng tình của rất nhiều netizen.