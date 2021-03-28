Bạn thân Trương Hằng công khai chỉ trích bố mẹ Trịnh Sảng hại con gái

Sau khi Trịnh Sảng bị bạn trai cũ Trương Hằng khui ra bí mật nhờ người mang thai hộ nhưng lại muốn bỏ rơi hai con, sự nghiệp của nữ diễn viên họ Trịnh bị đóng băng hoàn toàn. Cũng từ đây, nữ diễn viên Trịnh Sảng bị dư luận Trung Quốc lên án, tẩy chay vì hành vi của mình.

Chuyện tình ồn ào giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng khiến báo giới tốn không ít giấy mực

Mới đây, phiên tòa xét xử vụ việc giành quyền nuôi con giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng đã được mở tại Mỹ. Tại phiên tòa này, Trịnh Sảng thừa nhận mình có hai người con với Trương Hằng nhờ phương pháp mang thai hộ, cô mong muốn được cùng nuôi con với Trương Hằng. Vậy nhưng bạn trai cũ của Trịnh Sảng lại cho biết rằng, trước đây Trịnh Sảng từng thừa nhận cô bị trầm cảm và cũng có ý định muốn tự sát. Vì vậy, Trương Hằng rất lo lắng nếu các con được một người có tâm lý không bình thường như Trịnh Sảng chăm sóc.