Mỹ nhân TVB, Hoa hậu đẹp nhất châu Á tuyên bố phá sản, không có tiền mua rau, ngày ăn ba bữa đều do bạn bè tiếp tế

Từng nổi tiếng với gương mặt xinh đẹp cùng thân hình nóng bỏng, mỹ nhân TVB một thời bất ngờ tuyên bố phá sản và nợ nần với 6 con số.

Tối ngày 10/4, mỹ nhân TVB nổi tiếng một thời Hàn Quân Đình bất ngờ tuyên bố phá sản, cô còn đang gánh món nợ với 6 con số. Hàn Quân Đình trở thành nghệ sĩ Hong Kong tiếp theo tuyên bố phá sản sau Địch Na và Chung Trấn Đào. Mỹ nhân TVB Hàn Quân Đình bất ngờ tuyên bố phá sản trong một buổi phỏng vấn Hàn Quân Đình sinh năm 1976, cô đăng quang Hoa hậu châu Á năm 1997 và từng được bình chọn là một trong những hoa hậu đẹp nhất Hong Kong. Hàn Quân Đình mang trong người hai dòng máu Trung – Anh nên nhan sắc của cô được nhiều người chú ý. Trên thực tế, trong cuộc thi hoa hậu năm đó, Hàn Quân Đình chỉ là Á hậu nhưng do vị trí quán quân - Chu Yến Trân giấu giếm chuyện đã kết hôn nên Hàn Quân Đình được lựa chọn trở thành Hoa hậu.

Cô từng được bình chọn là Hoa hậu châu Á đẹp nhất Những năm tháng đỉnh cao của sự nghiệp, Hàn Quân Đình tham gia rất nhiều bộ phim Nhờ bàn đạp này, người đẹp Hàn Quân Đình được nhiều người biết đến, cô được mời tham gia rất nhiều bộ phim truyền hình và trở thành ngôi sao được săn đón hàng đầu tại Hong Kong. Năm 2010, mỹ nhân TVB tuyên bố rời khỏi showbiz, thời gian trước đây, Hàn Quân Đình xuất hiện với chiếc mũi bị gẫy do di chứng phẫu thuật thẩm mỹ và nhận được sự chú ý của dư luận. Hàn Quân Đình muốn mượn việc này để quay trở lại giới giải trí nhưng không thành công. Mới đây, Hoa hậu châu Á một thời bất ngờ tuyên bố phá sản. Trong bài phỏng vấn, Hàn Quân Đình cho biết đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 1 năm nay, khoản nợ của cô lên tới 6 con số. Theo Sohu, thời điểm cao nhất cô nợ 400.000 đô la Hong Kong (gần 1,2 tỷ đồng), đến nay cô còn nợ khoảng 200.000 đô la Hong Kong.

Hàn Quân Đình từng bị trầm cảm sau khi vỡ nợ Hàn Quân Đình cho biết cô từng bị trầm cảm sau giai đoạn vỡ nợ, nhiều người lo lắng về tình trạng bệnh tình của cô nên không dám giới thiệu công việc của làng giải trí cho Hàn Quân Đình. Mỹ nhân TVB một thời chọn làm việc cho một thẩm mỹ viện có thu nhập khoảng 10.000 đô la Hong Kong một tháng, cô tự nuôi sống bản thân với thu nhập này. Vậy nhưng 3 năm trước đây mẹ của Hàn Quân Định bị bệnh tuyến giáp và ung thư phổi giai đoạn cuối, khi đó cô đã xin nghỉ việc để chăm sóc mẹ. Đáng tiếc là mẹ cô đã qua đời, các khoản nợ về thuốc men lên tới 400.000 đô la Hong Kong. Hàn Quân Đình đã làm việc rất chăm chỉ để trả nợ nhưng không thành công. Thời gian vừa qua do tình hình dịch bệnh ảnh hưởng khiến cô không có thu nhập chính vì vậy Hàn Quân Đình đã nộp đơn xin phá sản. Hoa hậu châu Á một thời đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 1 năm nay Để trả được món nợ hiện tại là điều rất khó đối với Hàn Quân Đình. Hiện nay đang cô đang sống nhờ trong nhà của một người bạn, được bạn lo cho ngày 3 bữa cơm hộp nên không sợ chết đói. Do hiện tại không thể làm việc trong làng giải trí cũng như làm việc tại thẩm mỹ viện, Hàn Quân Đình muốn làm DJ hoặc bán hàng trên mạng, thu nhập mỗi ngày 20-30 đô la Hong Kong cô đều làm. Hàn Quân Đình mong muốn có thể sớm trả được hết các khoản nợ để trở về “cuộc sống tự do”. Dù được bạn bè lo ngày 3 bữa cơm hộp, Hàn Quân Đình cũng không có tiền để mua rau Cuộc sống hiện tại vô cùng khắc nghiệt với mỹ nhân đình đám một thời, sau khi kết thúc bài phỏng vấn, Hàn Quân Đình một mình đi chợ mua rau củ, sau khi hỏi giá, Hoa hậu châu Á đành ra về với hai bàn tay trắng vì không có tiền để mua.

Tài tử TVB Âu Dương Chấn Hoa suýt thành người thực vật vì nghiện rượu, cuộc sống không con ở tuổi xế chiều Là một diễn viên nổi tiếng của TVB nhưng ít ai biết rằng Âu Dương Chấn Hoa có một thói quen xấu là nghiện rượu và rất khó từ bỏ thói quen này.

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