Có lẽ trong số các diễn viên của làng giải trí Hoa ngữ, không ai có số phận bi thảm như nàng Triệu Mẫn của Ỷ Thiên Đồ Long Ký – Lưu Ngọc Phác.

Ỷ Thiên Đồ Long Ký là tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Kim Dung, bộ tiểu thuyết này đã được rất nhiều đạo diễn chuyển thành phim. Nhân vật Triệu Mẫn trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký là một nhân vật có sức hấp dẫn đặc biệt. Những phiên bản Triệu Mẫn của Lê Tư hay Giả Tịnh Văn đều trở thành kinh điển. Vậy nhưng có một diễn viên cũng từng vào vai Triệu Mẫn và được ví von là “Triệu Mẫn đẹp nhất màn ảnh” lại ít người biết tới đó chính là nữ diễn viên Lưu Ngọc Phác. Vai diễn của Lưu Ngọc Phác trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký được đánh giá là 'Triệu Mẫn đẹp nhất màn ảnh' Lưu Ngọc Phác sinh năm 1963, cô là diễn viên nổi tiếng Đài Loan một thời, không những vô cùng xinh đẹp Lưu Ngọc Phác còn sở hữu khả năng diễn xuất đặc biệt tốt. Lưu Ngọc Phác ghi dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất của mình với vai Triệu Mẫn trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký phiên bản 1984. Sau thành công này, “nàng Triệu Mẫn” còn tham gia nhiều bộ phim truyền hình kinh điển như Tặc Vương Chi Vương, Kim Phấn Thế Gia…

Mặc dù có một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ nhưng ít ai biết rằng Lưu Ngọc Phác có một người cha tồi tệ, cô lớn lên trong những lời mắng chửi và bạo hành của cha. Điều này ám ảnh Lưu Ngọc Phác đến tận cuối đời. Lưu Ngọc Phác bị ám ảnh bởi những lời mắng chửi và những lần tấn công của chính cha ruột Cha của Lưu Ngọc Phác là một quân nhân nhưng rất nóng tính, ông thường hay đánh đập vợ con. Thâm chí cha Lưu Ngọc Phác còn hôn cô, không cho cô đóng cửa khi tắm để ông có thể tấn công cô bất cứ lúc nào. Sự trong trắng của Lưu Ngọc Phác cũng bị hủy hoại bởi người cha này. Cuối cùng, Lưu Ngọc Phác lựa chọn rời khỏi nhà để phát triển sự nghiệp.

Khá may mắn khi sự nghiệp của “nàng Triệu Mẫn” phát triển tương đối thuận lợi. Trong thời gian đó, Lưu Ngọc Phác thường hay chia sẻ những câu chuyện của mình với một vị mục sư. Lâu dần cả hai nảy sinh tình cảm. Khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, Lưu Ngọc Phác kết hôn rồi sinh con. Vậy nhưng không ngờ được rằng, sau đó không lâu cô lại mắc bệnh trầm cảm, vì không muốn liên lụy đến chồng cô đã lựa chọn ly hôn. Lưu Ngọc Phác mãi mãi ra đi ở tuổi 46, nguyên nhân về cái chết đến nay vẫn là điều bí mật Sau khi cha Lưu Ngọc Phác biết chuyện cô ly hôn lại tiếp tục đánh cô, điều này khiến nữ diễn viên xinh đẹp hoàn toàn mất đi niềm tin vào cuộc sống. Rất nhiều lần cô tự sát nhưng đã được bạn bè phát hiện và đã cứu chữa kịp thời. Vậy nhưng năm 2009, Lưu Ngọc Phác và bạn có nói chuyện điện thoại, sau đó bạn cô gọi lại nhưng không thể liên lạc được với cô. Khi được tìm thấy thì Lưu Ngọc Phác đã qua đời 3 ngày trước đó rồi. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Lưu Ngọc Phác đến nay vẫn là điều bí ẩn. Mỹ nhân Ỷ Thiên Đồ Long Ký đã kết thúc cuộc đời đầy đau khổ của mình ở tuổi 46 trước sự thương tiếc của rất nhiều bạn bè.

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