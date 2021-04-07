Phận đời bi thảm và kịch tính hơn cả phim truyền hình của mỹ nhân Chân Hoàn Truyện

Những thông tin mới nhất về ân oán cha con nữ diễn viên xinh đẹp Mao Hiểu Đồng vẫn luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng mạng xứ Trung.

Sau khi bộ phim Hậu Cung Chân Hoàn Truyện được phát sóng sự nghiệp của nữ diễn viên Mao Hiểu Đồng gặt hái được rất nhiều thành công. Không chỉ vậy nhan sắc của Mao Hiểu Đồng ngày càng thăng hạng. Dù không thường đóng nữ chính nhưng với diễn xuất và nhan sắc của mình, Mao Hiểu Đồng vẫn thường “lấn át” trước các nữ chính của các phim mà cô tham gia. Mỹ nhân Chân Hoàn Truyện từng có một tuổi thơ cơ cực Mao Hiểu Đồng sinh năm 1988, cô có một tuổi thơ đầy bất hạnh. Mặc dù là người sinh ra Mao Hiểu Đồng nhưng dường như bố cô không muốn cô đến với thế giới này, ông từng đem Mao Hiểu Đồng vứt vào thùng rác nhưng may mắn được mẹ cô mang về nhà. Sau đó người đàn ông ấy đã bỏ rơi mẹ con cô. Một mình mẹ nuôi dưỡng Mao Hiểu Đồng khôn lớn, rồi từ đó cô cũng đổi sang họ mẹ.

Vậy nhưng khi Mao Hiểu Đồng có chút tiếng tăm, người bố năm xưa bất ngờ xuất hiện đòi tiền mỹ nhân Chân Hoàn Truyện. Ông còn xuất hiện trên sóng truyền hình để bóc mẽ con gái và yêu cầu cô phải trả cho ông số tiền 50 triệu nhân dân tệ (khoảng 180 tỷ đồng). Thời điểm đó, dư luận Trung Quốc bất bình thay cho Mao Hiểu Đồng. Một người đàn ông từng bỏ rơi mẹ con cô bao nhiêu năm bỗng dưng xuất hiện đòi tiền. Khi con gái thành danh, người bố liền xuất hiện trên sóng truyền hình đòi Mao Hiểu Đồng trả 180 tỷ Mao Hiểu Đồng được cho là cô gái có số phận bi thương nhất làng giải trí Hoa ngữ Bất hạnh khi có một người cha tệ bạc, Mao Hiểu Đồng còn bị bạn trai phản bội. Dù rằng nữ diễn viên xinh đẹp có đầy đủ bằng chứng ngoại tình của bạn trai nhưng Trần Tường vẫn “kêu oan”. Sau khi cặp đôi chia tay một vài năm, Trần Tường lên tiếng thanh minh cho hành động năm xưa của mình. Không ngờ rằng Mao Hiểu Đồng đăng tải đoạn ghi âm giữa cô và Trần Tường, bạn trai cũ của cô một lần nữa bị cộng đồng mạng ném đá.

Khi bị người yêu phản bội, Mao Hiểu Đồng vẫn giữ cho bạn trai cũ đường lui Vậy nhưng sau khi Trần Tường lên tiếng thanh minh, Mao Hiểu Đồng đã tung đoạn ghi âm năm xưa, sự nghiệp Trần Tường một lần nữa xuống dốc Dù số phận nghiệt ngã nhưng Mao Hiểu Đồng vẫn đang có những tiến bước vững chắc trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Theo Sohu, gần đây quan hệ giữa Mao Hiểu Đồng và bố cô cũng đã có bước phát triển mới. Mao Hiểu Đồng không chi trả số tiền 50 triệu tệ như yêu cầu của bố cô và thay vào đó mỗi tháng cô sẽ chu cấp cho bố 5000 nhân dân tệ (khoảng 18 triệu đồng). Mới đây có thông tin cho rằng Mao Hiểu Đồng đã chu cấp cho bố mỗi tháng 5000 tệ Thông tin này được Sohu đăng tải Hành động này của Mao Hiểu Đồng nhận được nhiều cảm thông của người hâm mộ nhưng cũng không ít người bất bình thay nữ diễn viên xinh đẹp. Vậy nhưng xét cho cùng, người đàn ông đó vẫn là bố của Mao Hiểu Đồng, hy vọng rằng trong tương lai, bố cô sẽ không vì tiền mà làm những việc tổn hại con gái mình.

Con gái đang kiện cáo tại Mỹ, động thái mới của mẹ Trịnh Sảng hứng ‘gạch đá’ từ dư luận Mặc dù Trịnh Sảng và Trương Hằng đang ở Mỹ để tham gia vụ kiện giành quyền nuôi con nhưng mẹ của nữ diễn viên lại có động thái mới khiến netizen ngán ngẩm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-doi-bi-tham-va-kich-tinh-hon-ca-phim-truyen-hinh-cua-my-nhan-chan-hoan-truyen-401084.html