Trong giới giải trí Hoa ngữ, có nhiều diễn viên cực kỳ tài năng, vậy nhưng họ lại đam mê bài bạc dẫn đến đánh mất sự nghiệp và không còn được người hâm mộ tôn trọng. Dưới đây là 5 diễn viên đánh mất sự nghiệp vì bài bạc được Sohu đăng tải.

Trần Tiểu Xuân là một diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng Hong Kong, anh từng ghi dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất với vai diễn Vi Tiểu Bảo. Thành công trong sự nghiệp và có một gia đình hạnh phúc bên nữ diễn viên xinh đẹp Ứng Thể Nhi nhưng Trần Tiểu Xuân lại là một con nghiện cờ bạc. Vì đánh bạc, Trần Tiểu Xuân thua rất nhiều tiền, điều này ảnh hưởng khá nhiều đến chuyện tình cảm giữa anh và Ứng Thể Nhi.

Tạ Hiền nợ nần vì cờ bạc, Tạ Đình Phong nhiều lần phải trả nợ cho cha

Bố của Tạ Đình Phong cũng là một người nghiện cờ bạc. Điều này không những ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất của Tạ Hiền mà còn trở thành gánh nặng cho những người thân trong gia đình. Khi Tạ Đình Phong còn trẻ, anh từng giúp Tạ Hiền trả rất nhiều nợ. Đến nay, Tạ Hiền dường như đã từ bỏ được “máu đỏ đen” này.

Ngô Mạnh Đạt

Ngô Mạnh Đạt nợ nần chồng chất vì bài bạc

Ngô Mạnh Đạt là một diễn viên phối hợp ăn ý nhất với Châu Tinh Trì, cũng nhờ những bộ phim của Châu Tinh Trì, Ngô Mạnh Đạt được nhiều người yêu mến và gặt hái được một vài thành tựu trong sự nghiệp. Mặc dù vậy, trong cuộc sống hàng ngày, Ngô Mạnh Đạt lại là người rất thích đánh bạc. Cũng vì điều này khiến ông lâm vào tình cảnh nợ nần chồng chất.

Lý Tinh

Những biến cố trong gia đình khiến Lý Tinh đánh mất sự nghiệp và nghiện bài bạc

Lý Tinh là nữ diễn viên được Thiệu Thị Huynh Đệ “chống lưng”, cô đoạt giải Ảnh hậu khi mới 17 tuổi. Vậy nhưng về sau, những biến cố trong gia đình cộng thêm việc bị bạn trai bỏ rơi, Lý Tinh dần dần đánh mất sự nghiệp. Không chỉ vậy, Lý Tinh còn đam mê cờ bạc, cuối cùng toàn bộ gia sản của gia đình đều bị thua sạch sẽ.

Tào Đạt Hoa

Tào Đạt Hoa ngoài cùng bìa trái thua bạc hơn 500 ngàn tỷ đồng

Tào Đạt Hoa là một diễn viên vô cùng tài năng, khi mới 15 tuổi, Tào Đạt Hoa đã tham gia đóng phim điện ảnh và tự mở công ty riêng. Vậy nhưng sở thích cờ bạc đã hủy hoại cuộc đời Tào Đạt Hoa, ông thua bạc 150 tỷ nhân dân tệ (khoảng hơn 500 ngàn tỷ đồng) và trở thành một trong những người thua bạc “điển hình” nhất trong giới giải trí Hoa ngữ.