Sau khi bê bối ngoại tình của Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh bị phanh phui, cả hai đều phải đối mặt với làn sóng tẩy chay của dư luận.

Mặc dù đã kết hôn với Trịnh Tú Văn nhưng nam ca sĩ Hứa Chí An lại bị phát hiện qua lại với Á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh. Những cảnh tình tứ của hai người trên xe taxi đã được ghi lại và gây ra chấn động lớn cho làng giải trí Hong Kong sau khi được đăng tải công khai. Hứa Chí An từng tổ chức họp báo công khai xin lỗi Trịnh Tú Văn và người hâm mộ sau khi những clip ngoại tình bị phanh phui Sau sự việc này, Hứa Chí An đã tổ chức họp báo xin lỗi vợ và fan hâm mộ. Nam ca sĩ tuyên bố sẽ tạm ngưng công việc một thời gian, phía Trịnh Tú Văn cũng tha thứ cho Hứa Chí An. Hai năm trở lại đây, Hứa Chí An rất ít khi xuất hiện trước truyền thông.

Mới đây, vào ngày mất của Trương Quốc Vinh, Hứa Chí An đã cập nhật trang cá nhân của mình với mục đích tưởng nhớ nam tài tử quá cố. Vậy nhưng mọi sự chú ý của fan hâm hộ lại đổ dồn đến chiếc nhẫn trên tay của Hứa Chí An. Điều này cho thấy, sau bê bối ngoại tình, tình cảm giữa Hứa Chí An và Trịnh Tú Văn vẫn rất tốt đẹp. Có thông tin cho rằng, mới đây có một dự án phim ảnh muốn hợp tác cùng Hứa Chí An, rất có thể trong thời gian tới, nam ca sĩ sẽ chính thức tái xuất làng giải trí. Những hình ảnh mới nhất của Hứa Chí An cho thấy tình cảm giữa anh và vợ rất bền chặt Còn về phần Huỳnh Tâm Dĩnh, sau khi bê bối ngoại tình bị phanh phui, nàng á hậu đánh mất sự nghiệp. Theo Sohu, Huỳnh Tâm Dĩnh từng ký hợp đồng 8 năm với TVB, do bị công ty “phong sát” nên ban đầu cô đã chủ động muốn giải phóng hợp đồng nhưng sau đó suy nghĩ lại và thay đổi quyết định, Huỳnh Tâm Dĩnh vẫn ở lại TVB chờ cơ hội.

Trong khi đó sự nghiệp của 'tiểu tam' Huỳnh Tâm Dĩnh thực sự kết thúc Gần đây có thông tin cho rằng, vì kinh tế khó khăn, nàng Á hậu đã phải bán đi căn hộ của mình với giá thấp hơn giá thị trường khá nhiều. Vốn dĩ Huỳnh Tâm Dĩnh định bán căn hộ của mình với giá 10.5 triệu đô la Hong Kong, vậy nhưng do bê bối ngoại tình, người đẹp bị ép giá 500 ngàn đô la và chỉ thu về 10 triệu đô la Hong Kong. Mặc dù vậy so với giá lúc mua, Huỳnh Tâm Dĩnh vẫn kiếm lời 1.4 triệu đô la Hong Kong. Sau bê bối ngoại tình chấn động, Hứa Chí An vẫn giữ được gia đình và chuẩn bị tái xuất làng giải trí. Trong khi đó Huỳnh Tâm Dĩnh vẫn chưa thể quay trở lại. Dư luận vẫn chưa thể tha thứ cho scandal 2 năm về trước của nàng Á hậu.

Tài tử TVB Âu Dương Chấn Hoa suýt thành người thực vật vì nghiện rượu, cuộc sống không con ở tuổi xế chiều Là một diễn viên nổi tiếng của TVB nhưng ít ai biết rằng Âu Dương Chấn Hoa có một thói quen xấu là nghiện rượu và rất khó từ bỏ thói quen này.

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