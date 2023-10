Sau sự việc này, Hứa Chí An đã tổ chức họp báo xin lỗi vợ và fan hâm mộ. Nam ca sĩ tuyên bố sẽ tạm ngưng công việc một thời gian, phía Trịnh Tú Văn cũng tha thứ cho Hứa Chí An. Hai năm trở lại đây, Hứa Chí An rất ít khi xuất hiện trước truyền thông.

Mới đây, vào ngày mất của Trương Quốc Vinh, Hứa Chí An đã cập nhật trang cá nhân của mình với mục đích tưởng nhớ nam tài tử quá cố. Vậy nhưng mọi sự chú ý của fan hâm hộ lại đổ dồn đến chiếc nhẫn trên tay của Hứa Chí An. Điều này cho thấy, sau bê bối ngoại tình, tình cảm giữa Hứa Chí An và Trịnh Tú Văn vẫn rất tốt đẹp. Có thông tin cho rằng, mới đây có một dự án phim ảnh muốn hợp tác cùng Hứa Chí An, rất có thể trong thời gian tới, nam ca sĩ sẽ chính thức tái xuất làng giải trí.

Những hình ảnh mới nhất của Hứa Chí An cho thấy tình cảm giữa anh và vợ rất bền chặt

Còn về phần Huỳnh Tâm Dĩnh, sau khi bê bối ngoại tình bị phanh phui, nàng á hậu đánh mất sự nghiệp. Theo Sohu, Huỳnh Tâm Dĩnh từng ký hợp đồng 8 năm với TVB, do bị công ty “phong sát” nên ban đầu cô đã chủ động muốn giải phóng hợp đồng nhưng sau đó suy nghĩ lại và thay đổi quyết định, Huỳnh Tâm Dĩnh vẫn ở lại TVB chờ cơ hội.