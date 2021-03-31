Phản ứng đầu tiên của Trương Hằng sau khi tòa tuyên Trịnh Sảng thắng kiện trong vụ án tranh chấp 72 tỷ đồng

Sao quốc tế 31/03/2021 21:32

Sau khi Tòa án Trung cấp số hai Thượng Hải đưa ra phán quyết có lợi cho Trịnh Sảng về khoản tiền 20 triệu nhân dân tệ Trương Hằng đã có động thái đầu tiên.

Tháng 11/2019, nữ diễn viên Trịnh Sảng đệ đơn khởi kiện bạn trai cũ Trương Hằng. Trịnh Sảng yêu cầu Trương Hằng trả lại khoản tiền 20 triệu nhân dân tệ (tương đương 72 tỷ đồng) đã vay trước đó. Trong phiên xử sơ thẩm, Trịnh Sảng đã được tòa án tuyên thắng kiện. Phía Trương Hằng không chấp nhận bản án này nên đã đệ đơn kháng cáo.

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 Hẹn hò nhưng không thể có được cái kết viên mãn, Trịnh Sảng và Trương Hằng giải quyết các vấn đề tranh chấp tại tòa án

Chiều ngày 31/3, Tòa án Trung cấp số hai Thượng Hải đã đưa ra phán quyết cho vụ tranh chấp kinh tế này. Trịnh Sảng vẫn là người thắng kiện, đơn kháng cáo trước đó của Trương Hằng bị tòa án bác bỏ. Bạn trai cũ của Trịnh Sảng phải có trách nhiệm trả lại khoản tiền vay 20 triệu nhân dân tệ kèm lãi suất tương ứng cho Trịnh Sảng. Nữ diễn viên họ Trịnh đã cung cấp đầy đủ chứng cứ chứng minh số tiền cô cho Trương Hằng vay hợp pháp. Trong khi đó Trương Hằng không đưa ra được chứng cứ có tính thuyết phục.

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 Hiện tại, Trương Hằng và Trịnh Sảng còn khá nhiều vụ kiện cần phải giải quyết

Ngay sau khi phán quyết này đưa ra, Trương Hằng đã có phản ứng đầu tiên. Trên trang cá nhân của mình bạn trai cũ của Trịnh Sảng viết rằng, hiện tại Trương Hằng và luật sư của anh vẫn chưa nhận được thư phán quyết từ Tòa án Trung cấp số hai Thượng Hải. Phía Trương Hằng cho biết, khi đương sự chưa nhận được phán quyết cuối cùng mà tòa án đã công khai kết quả đồng thời công khai địa chỉ của đương sự, việc làm này không hợp lý. Phía Trương Hằng không chấp nhận phán quyết này và sẽ tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Nhân dân Cấp cao Thượng Hải.

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 Phía Trương Hằng không chấp nhận phán quyết của toàn án và sẽ tiếp tục kháng cáo

Sau khi bê bối nhờ người mang thai hộ bị Trương Hằng phanh phui, đây được xem là tín hiệu tươi sáng đầu tiên cho Trịnh Sảng. Hơn hai tháng qua, nữ diễn viên xinh đẹp đánh mất sự nghiệp và đang tham gia vụ kiện giành quyền nuôi con với Trương Hằng tại Mỹ. Phiên xử thứ hai của vụ án giành quyền nuôi con giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng sẽ được tiếp tục diễn ra vào ngày 6/4 tới đây.

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Từ khóa:   Trịnh Sảng và Trương Hằng Trương Hằng diễn viên Trịnh Sảng

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