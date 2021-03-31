Tháng 11/2019, nữ diễn viên Trịnh Sảng đệ đơn khởi kiện bạn trai cũ Trương Hằng. Trịnh Sảng yêu cầu Trương Hằng trả lại khoản tiền 20 triệu nhân dân tệ (tương đương 72 tỷ đồng) đã vay trước đó. Trong phiên xử sơ thẩm, Trịnh Sảng đã được tòa án tuyên thắng kiện. Phía Trương Hằng không chấp nhận bản án này nên đã đệ đơn kháng cáo.

Hẹn hò nhưng không thể có được cái kết viên mãn, Trịnh Sảng và Trương Hằng giải quyết các vấn đề tranh chấp tại tòa án

Chiều ngày 31/3, Tòa án Trung cấp số hai Thượng Hải đã đưa ra phán quyết cho vụ tranh chấp kinh tế này. Trịnh Sảng vẫn là người thắng kiện, đơn kháng cáo trước đó của Trương Hằng bị tòa án bác bỏ. Bạn trai cũ của Trịnh Sảng phải có trách nhiệm trả lại khoản tiền vay 20 triệu nhân dân tệ kèm lãi suất tương ứng cho Trịnh Sảng. Nữ diễn viên họ Trịnh đã cung cấp đầy đủ chứng cứ chứng minh số tiền cô cho Trương Hằng vay hợp pháp. Trong khi đó Trương Hằng không đưa ra được chứng cứ có tính thuyết phục.