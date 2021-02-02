Đứng trước làn sóng tẩy chay mạnh mẽ, mới đây có thông tin cho rằng nữ diễn viên Trịnh Sảng đã lên kế hoạch đón hai con về nước.
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Thời gian vừa qua giới giải trí Hoa ngữ đứng ngồi không yên vì bê bối đời tư của nữ diễn viên Trịnh Sảng. Sau khi chồng cũ Trương Hằng đăng đàn tố cáo Trịnh Sảng nhờ người mang thai hộ nhưng lại muốn bỏ rơi hai đứa con tại Mỹ, nữ diễn viên xinh đẹp đã hứng chịu làn sóng tẩy chay mạnh mẽ chưa từng có tại Trung Quốc. Từ trước đến nay Trịnh Sảng là nghệ sĩ đầu tiên bị cơ quan chức năng Trung Quốc “phong sát”.
Không chỉ đánh mất sự nghiệp, Trịnh Sảng còn phải bồi thường cho các bộ phim và nhãn hàng mình tham gia vì những ảnh hưởng liên quan. Theo QQ, số tiền mà nữ diễn viên họ Trịnh phải bồi thường còn cao hơn số tiền mà Phạm Băng Băng nộp tiền trốn thuế vài năm trước. Mới đây có tin đồn cho rằng Trịnh Sảng đã tự tử vì những áp lực và tai tiếng, vậy nhưng đây chỉ là tin đồn thất thiệt.
Mặc dù đã rút lui khỏi showbiz nhưng những ân oán giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng vẫn cần phải giải quyết. QQ cũng cho hay, Trịnh Sảng đã đặt vé đi Mỹ cùng bố và luật sư riêng, chuyến đi này của Trịnh Sảng chủ yếu là gặp Trương Hằng và giải quyết vấn đề hai đứa con. Nhiều netizen đoán rằng rất có thể hai bé sẽ được đón về nước.
Từng là diễn viên được yêu mến nhất nhì Cbiz nhưng với những bê bối đời tư gần đây, sự nghiệp của Trịnh Sảng chính thức kết thúc. Rất nhiền fan lâu năm của cô cũng tuyên bố “thoát fan” vì không thể chấp nhận những việc làm của thần tượng.