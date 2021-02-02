Thời gian vừa qua giới giải trí Hoa ngữ đứng ngồi không yên vì bê bối đời tư của nữ diễn viên Trịnh Sảng. Sau khi chồng cũ Trương Hằng đăng đàn tố cáo Trịnh Sảng nhờ người mang thai hộ nhưng lại muốn bỏ rơi hai đứa con tại Mỹ, nữ diễn viên xinh đẹp đã hứng chịu làn sóng tẩy chay mạnh mẽ chưa từng có tại Trung Quốc. Từ trước đến nay Trịnh Sảng là nghệ sĩ đầu tiên bị cơ quan chức năng Trung Quốc “phong sát”.

Trịnh Sảng và chồng cũ Trương Hằng thuở còn mặn nồng

Không chỉ đánh mất sự nghiệp, Trịnh Sảng còn phải bồi thường cho các bộ phim và nhãn hàng mình tham gia vì những ảnh hưởng liên quan. Theo QQ, số tiền mà nữ diễn viên họ Trịnh phải bồi thường còn cao hơn số tiền mà Phạm Băng Băng nộp tiền trốn thuế vài năm trước. Mới đây có tin đồn cho rằng Trịnh Sảng đã tự tử vì những áp lực và tai tiếng, vậy nhưng đây chỉ là tin đồn thất thiệt.