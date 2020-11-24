Tiểu tam số nhọ nhất Cbiz: Bị người tình tống vào tù vẫn không chịu yên phận

Sao quốc tế 24/11/2020 16:30

Trần Dục Lâm từng bị người tình 7 năm Ngô Tú Ba cương quyết đẩy vào tù vì tội tống tiền. Ở trong tù, cô bồ trẻ cũng không chịu yên phận.

Những ngày cuối tháng 9/2018, cộng đồng mạng xứ Trung chấn động bởi thông tin nam diễn viên luôn được gắn mác là người đàn ông chuẩn mực Ngô Tú Ba bị cô đào trẻ bóc mẽ chuyện ngoại tình. Theo đó Trần Dục Lâm bất ngờ tuyên bố trên mạng xã hội cô chính là người tình 7 năm của Ngô Tú Ba. Không chỉ vậy, cô đào trẻ tuổi còn tiết lộ thêm nam diễn viên họ Ngô là người đàn ông lăng nhăng, một lúc qua lại với nhiều người phụ nữ dù đã có vợ.

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Ngô Tú Ba từng được xem là người đàn ông hoàn hảo của làng giải trí Hoa ngữ

Trước đây nam diễn viên Ngô Tú Ba vẫn luôn được đánh giá là người đàn ông chuẩn mực. Không chỉ giàu có và tài năng, nam tài tử họ Ngô còn được đánh giá khá chung tình với vợ. Sau khi bị bóc phốt chuyện ngoại tình, hàng loạt bài viết chỉ trích nam diễn viên nổi tiếng được đăng tải. Cùng với đó là cuộc sống xa hoa của Trần Dục Lâm khi được Ngô Tú Ba chu cấp cũng được báo giới cặn kẽ tìm hiểu.

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Cuộc sống xa hoa của Trần Dục Lâm khi được Ngô Tú Ba bao nuôi

Đứng trước bê bối đời tư, Ngô Tú Ba chọn giải pháp im lặng. Cuối năm 2018, Ngô Tú Ba trình báo cảnh sát vì bị Trần Dục Lâm tống tiền. Ngay sau đó cô bồ trẻ của nam diễn viên đã bị bắt ngay tại sân bay khi mới về nước. Có nhiều ý kiến cho rằng Ngô Tú Ba là người dàn dựng tất cả để đưa cô bồ bất trị vào tù. Đầu năm 2019, bố mẹ Trần Dục Lâm liên tục cầu cứu cộng đồng mạng giúp đỡ con mình. Sau scandal này, Ngô Tú Ba vướng phải làn sóng tẩy chay mạnh mẽ chưa từng có.

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Ngô Tú Ba bị tẩy chay gay gắt sau khi bị phanh phui chuyện ngoại tình

Theo Sohu, mới đây một tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin về tình hình hiện tại của tiểu tam Trần Dục Lâm. Theo thông tin được chia sẻ, từ khi 18 tuổi Trần Dục Lâm đã bắt đầu qua lại với Ngô Tú Ba. Vậy nhưng khi mới 25 tuổi, cô đã bị người tình dùng mọi cách tống vào tù.

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Dành 7 năm thanh xuân cho Ngô Tú Ba nhưng cuối cùng Trần Dục Lâm lại bị người tình đưa vào tù

Ở trong tù, do ảnh hưởng từ bê bối tình ái với Ngô Tú Ba, Trần Dục Lâm có những thay đổi thất thường về tâm lý. Cô tiểu tam này thường xung đột với người khác nên đã trở thành đối tượng phải quản giáo nghiêm tại trại giam. Nguồn tin này cũng cho hay, vì quá hung dữ nên Trần Dục Lâm bị trói bằng dây sắt, bị nhốt một mình một nơi, việc ăn uống, đi vệ sinh đều ở chỗ đó. Có thể nói Trần Dục Lâm chính là tiểu tam có số nhọ nhất làng giải trí Hoa ngữ.

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Từ khóa:   Trần Dục Lâm diễn viên Ngô Tú Ba giải trí Hoa ngữ

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