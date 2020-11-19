Bị cắt bỏ hoàn toàn vai diễn, Phạm Băng Băng ‘tính sổ’ với người bạn đã từng thân?

Mặc dù đảm nhận vai nữ chính trong ‘Tước Tích 2’ nhưng những hình ảnh của nữ diễn viên Phạm Băng Băng đã bị cắt bỏ hoàn toàn.

Thời gian gần đây, thị phi luôn bủa vây nữ diễn viên Phạm Băng Băng. Từ công việc cho đến chuyện đời tư, nữ hoàng thị phi xứ Trung luôn trở thành chủ đề bàn luận hot nhất trên mạng xã hội. Sau thời gian vướng tin đồn mang thai, mới đây bạn gái cũ Lý Thần lại bị phát hiện xuất hiện tại bệnh viện phụ sản khiến nhiều người tin rằng cô đang mang thai. Thời gian gần đây thị phi liên tục bủa vây nữ diễn viên Phạm Băng Băng Bên cạnh đó, sự nghiệp của Phạm Băng Băng cũng vướng phải trở ngại khi bộ phim “Tước Tích 2” chuẩn bị phát sóng nhưng những hình ảnh của cô bị cắt toàn bộ. “Tước Tích 2” là một bộ phim điện ảnh của đạo diễn Quách Kính Minh. Tác phẩm này có sự tham dự của nhiều diễn viên được yêu thích nhất Trung Quốc hiện nay như: Ngô Diệc Phàm, Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải, Trần Vỹ Đình… Vậy nhưng do bê bối của Phạm Băng Băng nên bộ phim này vẫn chưa thể phát sóng. Đến nay phim chuẩn bị phát sóng nhưng lại chuyển từ chiếu rạp sang chiếu mạng.

Tạo hình của Phạm Băng Băng trong 'Tước Tích 2', vậy nhưng hiện tại vai diễn của nữ diễn viên họ Phạm bị cắt bỏ hoàn toàn Tất cả các diễn viên tham gia 'Tước Tích 2' đều ủng hộ bộ phim của Quách Kính Minh trong khi Phạm Băng Băng không có bất kỳ động thái nào Theo QQ, một nguồn tin cho hay, vì bị cắt bỏ vai diễn trong “Tước Tích” nên Phạm Băng Băng tỏ thái độ bất mãn với đạo diễn Quách Kính Minh. Trước đây mối quan hệ giữa Quách Kính Minh và Phạm Băng Băng rất tốt. Thế nhưng sau lùm xùm này, có vẻ mối quan hệ giữa mỹ nhân họ Phạm và người bạn từng thân đã rạn nứt. Con đường trở lại showbiz của Phạm Băng Băng vô cùng chông gai sau scandal trốn thuế Theo một nguồn tin, mối quan hệ giữa Phạm Băng Băng và Quách Kính Minh hiện tại khá căng thẳng Nhiều người cho rằng thời điểm hiện tại đang là giai đoạn vô cùng nhạy cảm trong sự nghiệp của Phạm Băng Băng nhưng Quách Kính Minh lại khiến con đường trở lại của nữ diễn viên họ Phạm chông gai hơn khi cắt bỏ toàn bộ vai diễn của cô. Điều này khiến Phạm Băng Băng vô cùng bất mãn và muốn "tính sổ" với Quách Kính Minh là chuyện dễ hiểu.

Thế nhưng, không ít người tỏ ý bênh vực Quách Kính Minh. Họ cho rằng vị đạo diễn nổi tiếng từng chi ra một số tiền không nhỏ để mời Phạm Băng Băng tham gia vai diễn này. Tuy nhiên, vì scandal của nữ diễn viên họ Phạm khiến bộ phim vẫn chưa thể lên sóng và gây ra nhiều tổn thất cho đạo diễn họ Quách. Cho nên, chính Quách Kính Minh mới là "người bị hại".

Phạm Băng Băng khoe đường cong quyến rũ trước tin đồn mang thai Sau khi quay trở lại với showbiz, nữ diễn viên Phạm Băng Băng liên tiếp khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên với nhan sắc của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-cat-bo-hoan-toan-vai-dien-pham-bang-bang-tinh-so-voi-nguoi-ban-da-tung-than-387362.html