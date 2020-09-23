Triệu Vy mất 17 năm để tha thứ cho Phạm Băng Băng, nhưng cả đời không thể tha thứ cho người phụ nữ này

Phạm Băng Băng và Triệu Vy từng vướng tin đồn bất hòa nhưng cuối cùng đã "gương vỡ lại lành". Tuy nhiên, trong cuộc đời mình, Triệu Vy không thể tha thứ cho người phụ nữ này.

Trong giới showbiz thị phi, có những mối quan hệ rất tốt đẹp nhưng cũng có những mối quan hệ bất hòa và đây vẫn luôn là những đề tài béo bở cho giới truyền thông khai thác. Mối quan hệ giữa Triệu Vy và Phạm Băng Băng từng có giai đoạn như vậy. Nhiều năm qua Triệu Vy và Phạm Băng Băng luôn vướng tin đồn bất hòa Triệu Vy và Phạm Băng Băng bất hòa có lẽ từ khi quay “Hoàn Châu Cách Cách”. Khi đó, vì muốn con gái có được vai chính, bố Phạm Băng Băng đã mất một khoản tiền “lót tay” khá lớn nhưng cuối cùng lại chỉ được đóng vai Kim Tỏa còn nữ chính lại thuộc về Triệu Vy. Điều này khiến cả hai nảy sinh mâu thuẫn.

Sau đó, trong một chương trình, khi được MC hỏi Lâm Tâm Như đâu thì Triệu Vy liền đáp "cô ấy không đến nhưng tôi đã mang a hoàn của cô ấy đến rồi". Câu nói này ảnh hưởng khá nhiều đến tâm trạng của Phạm Băng Băng. Khi đó có tin đồn cho rằng Phạm Băng Băng quá kích động nên đã đánh Triệu Vy nhưng đây chỉ là lời đồn thổi. Sau này Triệu Vy khẳng định mối quan hệ của hai người vẫn khá tốt đẹp Vậy nhưng sau đó Triệu Vy đã giải thích rằng quan hệ giữa họ vẫn rất tốt đẹp, chỉ có điều không có cơ hội hợp tác. Vì công việc bận rộn nên không tương tác nhiều nhưng cả hai vẫn là bạn tốt của nhau. Có lẽ mối quan hệ giữa Phạm Băng Băng và Triệu Vy chỉ là tin đồn nên không tồn tại cái gọi là tha thứ hay không tha thứ. Vậy nhưng có một người phụ nữ cả đời này Triệu Vy cũng không thể tha thứ đó chính là Trâu Tuyết.

Ba người đẹp 'Hoàn Châu Cách Cách' hội ngộ trong đám cưới của Lâm Tâm Như xóa tan tin đồn bất hòa Trâu Tuyết chính là người đã khiến Triệu Vy mặc bộ trang phục được cho là phản quốc. Sự việc này khi đó khá ầm ĩ, sự nghiệp của Triệu Vy có nguy cơ kết thúc. Vậy nhưng khi đó cô chưa biết rõ con người Trâu Tuyết và tưởng rằng người phụ nữ này cũng bị hại giống như mình nên đã bỏ tiền giúp cô ta mở một quán rượu. Trâu Tuyết tố cáo Triệu Vy cho người hành hung khi cô đang mang thai Điều Triệu Vy không thể ngờ được là chính Trâu Tuyết là người hãm hại cô. Đứng sau Trâu Tuyết còn có một thế lực rất lớn. Sau này khi công việc kinh doanh không được thuận lợi, Trâu Tuyết lại hãm hại Triệu Vy một lần nữa. Cô ta tổ chức họp báo tố cáo Triệu Vy cho người đánh đập mình khi đang mang thai. Sự việc này một lần nữa lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp và tên tuổi của Triệu Vy nhưng thật may mắn toà án phán quyết Triệu Vy vô tội. Trâu Tuyết chính là người nhiều lần hãm hại Triệu Vy khiến người đẹp họ Triệu suýt chút nữa đánh mất sự nghiệp Sau nhiều lần bị hãm hại, Triệu Vy đã nhìn rõ con người của Trâu Tuyết. Đây cũng là người phụ nữ cả đời này nữ diễn viên họ Triệu không thể tha thứ.

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