Một quyết định của Triệu Vy khiến sự nghiệp của Phạm Băng Băng, Vương Diễm thay đổi

Sau khi nổi tiếng nhờ ‘Hoàn Châu Cách Cách’, Triệu Vy từng đưa ra một quyết định ảnh hưởng tới sự nghiệp của Phạm Băng Băng và Vương Diễm.

Bộ phim truyền hình đình đám một thời của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ “Hoàn Châu Cách Cách” đã giúp nhiều ngôi sao trẻ nổi tiếng nhanh chóng. Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng, Phạm Băng Băng… đều trở thành những cái tên được yêu mến nhất Cbiz. Vậy nhưng đến phần 3 của bộ phim này, toàn bộ diễn viên chính đều được thay đổi. Rút cục đã xảy ra chuyện gì giữa đoàn phim và các diễn viên năm đó vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp. 'Hoàn Châu Cách Cách' là bộ phim truyền hình từng làm mưa làm gió tại châu Á Đến tận bây giờ nhiều người vẫn gọi Triệu Vy với cái tên Tiểu Yến Tử còn vai diễn được mọi người nhớ nhất của Phạm Băng Băng là vai Kim Tỏa. Sau khi quay xong phần 1 và phần 2 của “Hoàn Châu Cách Cách”, Triệu Vy đã đưa ra một quyết định làm thay đổi sự nghiệp của rất nhiều người.

Khi đó Triệu Vy không muốn đóng mãi 1 vai nên đã chủ động tìm gặp Quỳnh Dao đề nghị được thay đổi vai diễn. Cô muốn đóng một nhân vật khác hoàn toàn với Tiểu Yến Tử trong “Hải Âu Phi Xứ” hoặc bất kỳ một vai nào không phải Tiểu Yến Tử đều được. Cuối cùng Quỳnh Dao đã quyết định để Triệu Vy đóng “Tân Dòng Sông Ly Biệt”. Tất cả các diễn viên từng tham gia “Hoàn Châu Cách Cách” sẽ tham gia dự án mới này. Tuy nhiên, điều Quỳnh Dao mong muốn đã không xảy ra. Quỳnh Dao không thể đưa toàn bộ dàn diễn viên của 'Hoàn Châu Cách Cách' sang 'Tân Dòng Sông Ly Biệt' Bình thường, để quay một bộ phim truyền hình sẽ phải mất nửa năm. Triệu Vy từng tiết lộ rằng, trong 5 tháng quay phim mỗi ngày cô chỉ ngủ 4 tiếng đồng hồ. Chính vì điều này, sau khi quay xong “Tân Dòng Sông Ly Biệt”, Triệu Vy đã đồng ý với Quỳnh Dao sẽ không đóng phim truyền hình trong vòng 4 năm.

Còn về phần Phạm Băng Băng, mặc dù từng ký hợp đồng 8 năm với Quỳnh Dao nhưng sau khi kết thúc “Hoàn Châu Cách Cách” phần 2, nữ diễn viên họ Phạm lại không tham gia bất kỳ bộ phim nào của nữ nhà văn nữa. Thời điểm đó công ty của Quỳnh Dao không ở Trung Quốc. Vì công việc, Phạm Băng Băng phải liên tục gọi điện sang Đài Loan. Ở công ty mới, trong vòng 3 năm Phạm Băng Băng quay 17 bộ phim truyền hình nhưng vẫn không thể nổi tiếng bằng một vai diễn trong phim của Quỳnh Dao Có thông tin cho rằng cước điện thoại một tháng của Phạm Băng Băng vào thời điểm đó khoảng 8.000 tệ chỉ để liên lạc công việc với Quỳnh Dao. Hơn nữa Quỳnh Dao cũng không chú trọng giúp Phạm Băng Băng phát triển nên cô quyết định kết thúc hợp đồng. Sau đó Phạm Băng Băng ký hợp đồng với công ty Hoa Nghị. Trong vòng 3 năm cô quay 17 bộ phim truyền hình và 3 bộ phim điện ảnh nhưng vẫn không thể so sánh với độ nổi tiếng của “Tân Dòng Sông Ly Biệt”. Nếu như khi đó Phạm Băng Băng diễn vai Mộng Bình hay Phương Du trong “Tân Dòng Sông Ly Biệt” thì nữ diễn viên họ Phạm lại có thêm một vai diễn để đời khác. Ngoài Phạm Băng Băng, Vương Diễm cũng khiến nhiều người tiếc nuối vì đã từ chối vai diễn Chu Chỉ Nhược để tham gia “Tân Dòng Sông Ly Biệt”. Từ chối một vai diễn lớn nhưng đổi lại thời gian Vương Diễm xuất hiện trong “Tân Dòng Sông Ly Biệt” chỉ vài giây. Nếu đem so sánh với vai Chu Chỉ Nhược thì quả thực không thể nào so sánh. Nhan sắc đậm chất cổ trang của Vương Diễm từng được nhiều người kỳ vọng Vương Diễm từ bỏ vai diễn Chu Chỉ Nhược nhưng đổi lại chỉ được xuất hiện vài giây trong 'Tân Dòng Sông Ly Biệt' Quyết định đổi vai diễn của Triệu Vy không có gì sai nhưng quyết định này đã ảnh hưởng đến sự phát triển sự nghiệp của khá nhiều người. Nếu không có quyết định của Triệu Vy, có thể sự nghiệp của Phạm Băng Băng sẽ thuận lợi hơn và Vương Diễm cũng có được vai diễn kinh điển Chu Chỉ Nhược.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mot-quyet-dinh-cua-trieu-vy-khien-su-nghiep-cua-pham-bang-bang-vuong-diem-thay-doi-365467.html