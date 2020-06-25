Những mỹ nhân vừa xinh đẹp vừa tài năng nhưng không thể 'hot' của Cbiz

Mặc dù sở hữu nhan sắc hơn người và khả năng diễn xuất thiên phú nhưng Trương Quân Ninh và nhiều mỹ nhân khác vẫn không thể nổi tiếng.

Showbiz Hoa ngữ có rất nhiều mỹ nhân nhưng không phải ai trong số họ cũng sẽ nổi tiếng. Có nhiều diễn viên sở hữu nhan sắc vạn người mê cùng khả năng diễn xuất vượt trội nhưng vẫn không thể nổi tiếng như: Trương Quân Ninh, Dương Dung, Thư Sướng…

Trương Quân Ninh

Sở hữu nhan sắc và tài năng xuất chúng nhưng mãi Trương Quân Ninh vẫn không thể trở thành mỹ nhân hot của Cbiz

Trương Quân Ninh là nữ diễn viên vô cùng thông minh và xinh đẹp của Cbiz. Dù hóa thân vào những vai cổ trang hay hiện đại, cô đều thể hiện xuất sắc nhân vật của mình. Mặc dù tài năng và rất xinh đẹp nhưng Trương Quân Ninh lại là một trong những mỹ nhân không thể hot của làng giải trí Hoa ngữ.

Tống Dật

Diễn xuất hoàn toàn lấn át Angela Baby nhưng Tống Dật vẫn không thể nổi tiếng

Với diễn xuất của mình trong “Kẻ Ngụy Trang”, Tống Dật được đánh giá là nữ diễn viên có diễn xuất xuất chúng. Khi cùng hợp tác với Angela Baby trong “Thời Đại Lập Nghiệp”, vai diễn của Tống Dật cũng lấn át hoàn toàn nữ chính. Vừa có tài vừa có sắc nhưng địa vị của Tống Dật trong Cbiz vẫn không được đánh giá cao.

Dương Dung

Nhiều người tiếc nuối cho Dương Dung khi cô chưa có được vai chính để đời nào

Dương Dung là “gà cưng” của Vu Chính. Diễn xuất của cô vẫn luôn được khán giả đánh giá cao. Vừa có tài vừa có sắc nhưng không hiểu vì sao tham gia showbiz nhiều năm như vậy, người ta chỉ thấy Dương Dung là một gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ mà không có bất kỳ vai chính để đời nào.

Thư Sướng

So với những diễn viên cùng thời, Thư Sướng là cái tên khá mờ nhạt

Tham gia diễn xuất từ khi còn khá trẻ, những tác phẩm cô tham gia đều rất nổi tiếng, vậy nhưng bản thân Thư Sướng lại không phải quá hot. Từ diễn xuất cho đến nhan sắc Thư Sướng đều được đánh giá rất ổn, thế nhưng đến tận bây giờ cô vẫn không thể nổi tiếng bằng các diễn viên cùng thời như Lưu Diệc Phi, Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh.

Fan hâm mộ đổ gục trước tạo hình cổ trang mới của Tiêu Chiến Những tạo hình cổ trang mới trong game ‘Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ’ của Tiêu Chiến khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-my-nhan-vua-xinh-dep-vua-tai-nang-nhung-khong-the-hot-cua-cbiz-364338.html