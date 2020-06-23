Đường Yên lần đầu xuất hiện sau thời gian nghỉ sinh con, nhan sắc gái một con gây chú ý

Sao quốc tế 23/06/2020 14:33

Sau thời gian dài nghỉ sinh con, nữ diễn viên Đường Yên đã chính thức quay trở lại với công việc, nụ cười luôn rạng rỡ trên môi.

Mới đây, phòng làm việc bất ngờ đăng tải những hình ảnh hậu trường mới nhất của nữ diễn viên Đường Yên. Đây là những tấm hình đầu tiên của Đường Yên sau thời gian dài nghỉ sinh con. Dù có thông tin cho rằng nàng “Triệu Mặc Sênh” sinh đôi một trai một gái nhưng cô đã lấy lại vóc dáng rất nhanh.

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Nữ diễn viên Đường Yên có màn tái xuất vô cùng ấn tượng. Dù mới sinh con nhưng cô vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai vốn có của mình

Trong những hình ảnh phòng làm việc đăng tải, Đường Yên đội mũ và mặc trang phục trong bộ phim chuẩn bị ra mắt “Yến Vân Đài”. Bà xã La Tấn liên tục cười rạng rỡ khoe sắc vóc đáng ghen tị của mình. Nhà sản xuất “Yến Vân Đài” mới đây cũng đăng tải poster mới nhất của bộ phim. Hành động này của Đường Yên khiến khán giả suy đoán bộ phim cổ trang này chuẩn bị lên sóng.

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Hình ảnh của Đường Yên trong 'Yến Vân Đài' mới được nhà sản xuất đăng tải
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Đậu Kiêu một lần nữa nên duyên cùng Đường Yên trong 'Yến Vân Đài'
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Bộ phim này còn nhận được sự quan tâm đặc biệt vì có sự tham gia diễn xuất của Xa Thi Mạn

“Yến Vân Đài” là bộ phim truyền hình cổ trang có sự tham gia diễn xuất của Đường Yên, Đậu Kiêu, Xa Thi Mạn… Trong thời gian quay bộ phim này Đường Yên liên tục vướng tin đồn mang thai nhưng cô vẫn cố gắng hoàn thành những phân đoạn của mình. Những động thái trên cho thấy rất có thể thời gian sắp tới “Yến Vân Đài” sẽ chính thức được phát sóng.

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Dù sinh con đã khá lâu nhưng Đường Yên lại không lấy được vóc dáng thon gọn nhanh như Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Thi Thi.

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Từ khóa:   Yến Vân Đài Đậu Kiêu Xa Thi Mạn

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