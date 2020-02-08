Đường Yên chính thức lên chức mẹ, La Tấn hạnh phúc đón cặp song sinh chào đời?

Sao quốc tế 08/02/2020 12:57

Mới đây, cộng đồng mạng xứ Trung không khỏi xôn xao trước thông tin Đường Yên và La Tấn đã chính thức lên chức cha mẹ.

Từ giữa năm 2019, mạng xã hội xứ Trung đã liên tục xuất hiện tin đồn Đường YênLa Tấn chuẩn bị đón con đầu lòng. Tuy nhiên, thời điểm đó, phía cặp đôi không đưa ra bất kỳ phản hồi nào trước công chúng. Đến tháng 9/2019, La Tấn mới lên tiếng xác nhận việc Đường Yên đang mang thai.

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Cặp đôi cùng nhau đến bệnh viện phụ sản kiếm tra sức khỏe - Ảnh: Internet

Mới đây, netizen lại tiếp tục xôn xao trước thông tin Đường Yên vừa hạ sinh một cặp song sinh, chính thức lên chức mẹ ở tuổi 37.

Ngay lập tức, trang Sina Entertainment đã liên lạc với phía đại diện của Đường Yên và La Tấn để xác nhận thông tin nhưng chưa nhận được câu trả lời. Bên cạnh đó, Sina trực tiếp liên lạc với bạn bè thân cận của cặp đôi thì được xác nhận rằng Đường Yên đã sinh con.

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Đường Yên đã sinh con đầu lòng? - Ảnh: Internet

Hiện đang có nhiều nguồn tin cho biết nữ diễn viên “Bên nhau trọn đời” đã hạ sinh một cặp song sinh. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được xác thực và chỉ là đồn đoán của cư dân mạng.

Một số bình luận của netizen xứ Trung trước thông tin La Tấn và Đường Yên vừa lên chức cha mẹ:

- Người ta không lên tiếng, các bạn sốt ruột cái gì?

- Có lẽ hai người họ không muốn chiếm dụng tài nguyên công cộng trong thời điểm then chốt của dịch bệnh, âm thầm quyên góp 500.000 tệ cũng không tuyên truyền mạnh mẽ như các studio khác.

- Mong thông tin này là thật, chúc mừng Đường Yên và La Tấn.

- Nếu là một cặp song sinh thì thật là tốt.

Hiện tại, người hâm mộ đang vô cùng mong chờ thông báo chính thức từ phía cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ.

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Thời gian gần đây, thông tin cặp đôi La Tấn - Đường Yên sắp đón con đầu lòng đang lan truyền "chóng mặt" trên các trang mạng xã hội xứ Trung.

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Từ khóa:   Đường Yên La Tấn sao Hoa ngữ

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