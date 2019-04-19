Cẩn thận là thế nhưng Đường Yên vẫn để lộ sơ hở khi làm điều này, vô tình chứng minh cô đang mang thai

Sau loạt ảnh đến bệnh viện phụ sản cùng ông xã La Tấn, Đường Yên tiếp tục bị phóng viên ghi lại khoảnh khắc đặt tay lên bụng giữ vòng 2 lớn bất thường.
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Gần đây, paparazzi xứ Trung đã bắt gặp cặp đôi La Tấn – Đường Yên cùng nhau đến một bệnh viện phụ sản làm dấy lên nghi vấn nữ diễn viên đang mang thai con đầu lòng. Tuy nhiên, vốn kín kẽ trong chuyện đời tư nên cả hai chỉ giữ im lặng, không đưa ra bất kỳ phản hồi nào trước tin đồn này.
Mới đây, trong một buổi chụp hình quảng cáo, phóng viên đã ghi lại được khoảnh khắc Đường Yên liên tục đưa tay giữ phần bụng, vòng 2 của người đẹp cũng lớn hơn bình thường. Bên cạnh đó, nhiều người còn tinh ý nhận thấy dáng đi của nữ diễn viên cũng trở nên nặng nề hơn. Chính những hành động này của bà xã La Tấn đã khiến nhiều người thêm tin tưởng vào việc cô đang mang thai.
Được biết, sau buổi chụp hình này, La Tấn đã đích thân đến tận studio để đón vợ. Ngay khi kết thúc công việc, Đường Yên thay trang phục và cùng ông xã La Tấn lên xe trở về nhà. Khoảnh khắc cặp đôi khoác tay đi dạo cũng được phóng viên ghi lại. Qua hình ảnh này có thể dễ dàng nhận thấy vòng 2 của nữ diễn viên lộ rõ, có vẻ như Đường Yên đã mang thai ít nhất được 3 tháng.
Hiện tại, người hâm mộ vô cùng mong chờ Đường Yên – La Tấn chính thức xác nhận “tin vui”.