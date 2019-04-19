Cẩn thận là thế nhưng Đường Yên vẫn để lộ sơ hở khi làm điều này, vô tình chứng minh cô đang mang thai

Gần đây, paparazzi xứ Trung đã bắt gặp cặp đôi La Tấn – Đường Yên cùng nhau đến một bệnh viện phụ sản làm dấy lên nghi vấn nữ diễn viên đang mang thai con đầu lòng. Tuy nhiên, vốn kín kẽ trong chuyện đời tư nên cả hai chỉ giữ im lặng, không đưa ra bất kỳ phản hồi nào trước tin đồn này.

La Tấn – Đường Yên cùng đến bệnh viện để khám sức khỏe - Ảnh: Internet

Mới đây, trong một buổi chụp hình quảng cáo, phóng viên đã ghi lại được khoảnh khắc Đường Yên liên tục đưa tay giữ phần bụng, vòng 2 của người đẹp cũng lớn hơn bình thường. Bên cạnh đó, nhiều người còn tinh ý nhận thấy dáng đi của nữ diễn viên cũng trở nên nặng nề hơn. Chính những hành động này của bà xã La Tấn đã khiến nhiều người thêm tin tưởng vào việc cô đang mang thai.