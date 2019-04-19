Cẩn thận là thế nhưng Đường Yên vẫn để lộ sơ hở khi làm điều này, vô tình chứng minh cô đang mang thai

Sao quốc tế 19/04/2019 11:27

Sau loạt ảnh đến bệnh viện phụ sản cùng ông xã La Tấn, Đường Yên tiếp tục bị phóng viên ghi lại khoảnh khắc đặt tay lên bụng giữ vòng 2 lớn bất thường.

Gần đây, paparazzi xứ Trung đã bắt gặp cặp đôi La TấnĐường Yên cùng nhau đến một bệnh viện phụ sản làm dấy lên nghi vấn nữ diễn viên đang mang thai con đầu lòng. Tuy nhiên, vốn kín kẽ trong chuyện đời tư nên cả hai chỉ giữ im lặng, không đưa ra bất kỳ phản hồi nào trước tin đồn này.

Cẩn thận là thế nhưng Đường Yên vẫn để lộ sơ hở khi làm điều này, vô tình chứng minh cô đang mang thai - Ảnh 1
La Tấn – Đường Yên cùng đến bệnh viện để khám sức khỏe - Ảnh: Internet

Mới đây, trong một buổi chụp hình quảng cáo, phóng viên đã ghi lại được khoảnh khắc Đường Yên liên tục đưa tay giữ phần bụng, vòng 2 của người đẹp cũng lớn hơn bình thường. Bên cạnh đó, nhiều người còn tinh ý nhận thấy dáng đi của nữ diễn viên cũng trở nên nặng nề hơn. Chính những hành động này của bà xã La Tấn đã khiến nhiều người thêm tin tưởng vào việc cô đang mang thai.

Cẩn thận là thế nhưng Đường Yên vẫn để lộ sơ hở khi làm điều này, vô tình chứng minh cô đang mang thai - Ảnh 2

Cẩn thận là thế nhưng Đường Yên vẫn để lộ sơ hở khi làm điều này, vô tình chứng minh cô đang mang thai - Ảnh 3
Vòng 2 của Đường Yên có phần nhô cao hơn bình thường - Ảnh: Internet

Cẩn thận là thế nhưng Đường Yên vẫn để lộ sơ hở khi làm điều này, vô tình chứng minh cô đang mang thai - Ảnh 4

Cẩn thận là thế nhưng Đường Yên vẫn để lộ sơ hở khi làm điều này, vô tình chứng minh cô đang mang thai - Ảnh 5
Cô liên tục để tay lên bụng - Ảnh: Internet

Được biết, sau buổi chụp hình này, La Tấn đã đích thân đến tận studio để đón vợ. Ngay khi kết thúc công việc, Đường Yên thay trang phục và cùng ông xã La Tấn lên xe trở về nhà. Khoảnh khắc cặp đôi khoác tay đi dạo cũng được phóng viên ghi lại. Qua hình ảnh này có thể dễ dàng nhận thấy vòng 2 của nữ diễn viên lộ rõ, có vẻ như Đường Yên đã mang thai ít nhất được 3 tháng.

Cẩn thận là thế nhưng Đường Yên vẫn để lộ sơ hở khi làm điều này, vô tình chứng minh cô đang mang thai - Ảnh 6
Đường Yên được ông xã tới studio đón về nhà - Ảnh: Internet

Cẩn thận là thế nhưng Đường Yên vẫn để lộ sơ hở khi làm điều này, vô tình chứng minh cô đang mang thai - Ảnh 7

Cẩn thận là thế nhưng Đường Yên vẫn để lộ sơ hở khi làm điều này, vô tình chứng minh cô đang mang thai - Ảnh 8
Cặp đôi tình cảm khoác tay nhau đi bộ - Ảnh: Internet

Hiện tại, người hâm mộ vô cùng mong chờ Đường Yên – La Tấn chính thức xác nhận “tin vui”.

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Hiện tại, cặp đôi La Tấn - Đường Yên đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi truyền thông bất ngờ tiết lộ cả hai sắp lên chức bố mẹ.

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