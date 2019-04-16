Hiện tại, cặp đôi La Tấn - Đường Yên đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi truyền thông bất ngờ tiết lộ cả hai sắp lên chức bố mẹ.
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Từ sau khi kết hôn, Đường Yên và La Tấn rất kín kẽ trong chuyện đời tư, đồng thời hạn chế trả lời phỏng vấn với báo giới khiến người hâm mộ vô cùng mong đợi “tin vui” từ cả hai. Thời gian gần đây, cộng đồng mạng bất ngờ lan truyền thông tin nàng “Mặc Sênh” Đường Yên đang mang thai con đầu lòng.
Tin đồn bắt nguồn từ việc Đường Yên thường xuyên mặc trang phục rộng để khéo léo che phần bụng khi xuất hiện trước công chúng. Đồng thời người hâm mộ cũng tinh ý phát hiện nữ diễn viên có phần “phát tướng” hơn, thậm chí trong một số buổi tiệc, người ta còn thấy vòng 2 của Đường Yên nhô ra hơn so với bình thường.
Hôm qua (15/04), paparazzi bất ngờ đăng tải loạt ảnh La Tấn cùng bố vợ đưa Đường Yên đến bệnh viện phụ sản. Qua những hình ảnh được ghi lại, cặp đôi diện trang phục đơn giản, đeo khẩu trang kín mít để tránh bị phát hiện, trong khi đó bố của Đường Yên đích thân lái xe “hộ tống” con gái và con rể đến bệnh viện.
Theo đó, khi cặp đôi xuống xe, bố của Đường Yên đã phụ mở cửa xe lấy đồ, sau đó vào trong xe để chờ đợi cặp đôi. Tiếp đến, cả hai nhanh chóng di chuyển lên tầng 2, La Tấn còn ân cần nắm tay dìu bà xã. Hai người ở lại bệnh viện suốt 1 tiếng mới rời khỏi, phóng viên đặt ra nghi vấn cặp đôi đến đây để kiểm tra sức khỏe thai kỳ.
Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận và ngay lập tức “gây sốt” cộng đồng mạng. Người hâm mộ của cặp đôi vô cùng vui mừng trước thông tin này và đang mong chờ Đường Yên – La Tấn chính thức lên tiếng xác nhận “tin vui”.
Hiện tại, phía Đường Yên và ông xã La Tấn vẫn giữ im lặng và chưa chịu tiết lộ bất cứ điều gì.