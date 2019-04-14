Bạn thân bất ngờ tiết lộ về cuộc sống của Trương Bá Chi sau ly hôn, khó khăn hơn nhiều người tưởng

Sao quốc tế 14/04/2019 16:12

Trương Bá Chi từ trước đến nay luôn giữ cho mình hình ảnh người phụ nữ kiên cường giữa những thị phi bủa vây. Thế nhưng mấy ai biết, sau những ánh đèn hào quang của người nổi tiếng, cuộc sống của cô thực sự khó khăn.

Từ sau khi Trương Bá Chi sinh con thứ 3, người ta chỉ tò mò về danh tính cha đứa trẻ - “người tình bí mật” của cô chứ chẳng mấy ai quan tâm đến cuộc sống của một người mẹ đơn thân, một mình nuôi 3 con nhỏ.

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Chọn cách làm mẹ đơn thân, Trương Bá Chi luôn phải tự mình kiên cường - Ảnh: Internet

Suốt 7 năm một mình tự bươn chải kiếm sống, Trương Bá Chi chưa một lần buông lời than trách Tạ Đình Phong hay kể lể về những khó khăn cô phải chịu đựng. Chỉ đến khi người bạn thân của cô - Lưu Mỹ Quyên nhắc đến cô trong một cuốn sách, người ta mới biết được cô thực sự là một người phụ nữ quá đỗi mạnh mẽ.

Bạn thân bất ngờ tiết lộ về cuộc sống của Trương Bá Chi sau ly hôn, khó khăn hơn nhiều người tưởng - Ảnh 2Bạn thân bất ngờ tiết lộ về cuộc sống của Trương Bá Chi sau ly hôn, khó khăn hơn nhiều người tưởng - Ảnh 3

Bạn thân bất ngờ tiết lộ về cuộc sống của Trương Bá Chi sau ly hôn, khó khăn hơn nhiều người tưởng - Ảnh 4

Lưu Mỹ Quyên đã nhắc đến người bạn thân của mình như một 'nữ siêu nhân' - Ảnh: Internet

Lưu Mỹ Quyên từng hình dung Trương Bá Chi như một “nữ siêu nhân”, trong hoàn cảnh khó khăn nhất vẫn mạnh mẽ trở thành người mẹ đơn thân, có thể ngày ngày ngồi xe bus công cộng, cùng các con thuê nhà trọ ở Singapore. Bạn thân của Trương Bá Chi còn cho biết, cô vô cùng quan tâm đến cảm nhận của các con, đó chính là lý do vì sao sau ly hôn, Trương Bá Chi chưa từng nhắc đến nguyên nhân khiến cô và Tạ Đình Phong “đường ai nấy đi”.

Bạn thân bất ngờ tiết lộ về cuộc sống của Trương Bá Chi sau ly hôn, khó khăn hơn nhiều người tưởng - Ảnh 5

Bạn thân bất ngờ tiết lộ về cuộc sống của Trương Bá Chi sau ly hôn, khó khăn hơn nhiều người tưởng - Ảnh 6
Trương Bá Chi hạnh phúc bên các con - Ảnh: Internet

Lưu Mỹ Quyên còn tiết lộ tuổi thơ của Trương Bá Chi vô cùng vất vả, vì vậy niềm hy vọng lớn nhất của cô chính là mang lại cho các con cuộc sống vui vẻ.

Hiện tại, Trương Bá Chi đang vô cùng hạnh phúc khi bên cạnh cô có đến 3 thiên thần nhỏ, dẫu cuộc sống có khó khăn nhưng nữ diễn viên vẫn sẽ kiên cường đến cùng để trở thành người mẹ tuyệt vời nhất.

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Từ khóa:   Trương Bá Chi

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