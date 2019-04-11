Mới đây, người hâm mộ vô cùng lo lắng khi trên mạng bất ngờ lan truyền thông tin Trương Bá Chi đang mắc bệnh ung thư giai đoạn 3 và sức khỏe ngày một yếu dần.
- Trương Bá Chi vô tình để lộ rõ mặt quý tử thứ 3 vì lỡ chia sẻ thứ này lên mạng xã hội
- Chỉ một dòng trạng thái ‘vu vơ’, Trương Bá Chi khiến nhiều người cho rằng cô bị bỏ rơi khi mang thai
Những thông tin xoay quanh Trương Bá Chi luôn được công chúng quan tâm và chú ý. Mới đây, truyền thông Hồng Kông bất ngờ đưa tin Trương Bá Chi tiết lộ mình đang mắc bệnh ung thư trong một bài phỏng vấn. Được biết, tình trạng bệnh của nữ diễn viên đang ở giai đoạn 3 và phải tích cực điều trị. Chính vì vậy, Trương Bá Chi quyết định sẽ để Tạ Đình Phong chăm sóc 3 con nhỏ thay cô.
Thông tin này ngay lập tức khiến cộng đồng mạng xôn xao, người hâm mộ của nữ diễn viên vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, khi tìm hiểu kỹ sự việc, fan đã nhanh chóng nhận ra rằng những hình ảnh mà báo giới chia sẻ đều được chụp từ nhiều năm trước.
Cụ thể, những hình ảnh này được ghi lại khi Trương Bá Chi tham gia ghi hình cho một chương trình thực tế và trùng hợp là thời điểm đó cô đang bị bệnh. Chính vì vậy, trong chương trình đó nữ diễn viên đã chia sẻ về việc bản thân phải mạnh mẽ để chiến đấu với bệnh tật, đồng thời thể hiện tinh thần lạc quan của mình.
Báo chí Hồng Kông đã sử dụng lại hình ảnh Trương Bá Chi khóc lóc trong chương trình cũ này để dựng nên câu chuyện bi thương về cô nhằm “câu view”. Cộng đồng mạng sau khi biết được sự thật đã vô cùng tức giận và lên tiếng chỉ trích trang báo kia.
Có thể nói, từ sau khi Trương Bá Chi sinh con thứ 3, hàng loạt những tin đồn vô căn cứ luôn bủa vây người đẹp. Tuy nhiên, Trương Bá Chi dường như chẳng mấy quan tâm đến những thị phi này, cô chỉ tập trung cho sự nghiệp và dành thời gian bên các con.