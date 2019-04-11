Những thông tin xoay quanh Trương Bá Chi luôn được công chúng quan tâm và chú ý. Mới đây, truyền thông Hồng Kông bất ngờ đưa tin Trương Bá Chi tiết lộ mình đang mắc bệnh ung thư trong một bài phỏng vấn. Được biết, tình trạng bệnh của nữ diễn viên đang ở giai đoạn 3 và phải tích cực điều trị. Chính vì vậy, Trương Bá Chi quyết định sẽ để Tạ Đình Phong chăm sóc 3 con nhỏ thay cô.

Báo chí đưa tin Trương Bá Chi đang mắc bệnh ung thư - Ảnh: Internet

Thông tin này ngay lập tức khiến cộng đồng mạng xôn xao, người hâm mộ của nữ diễn viên vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, khi tìm hiểu kỹ sự việc, fan đã nhanh chóng nhận ra rằng những hình ảnh mà báo giới chia sẻ đều được chụp từ nhiều năm trước.