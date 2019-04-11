Trương Bá Chi đang điều trị ung thư, Tạ Đình Phong sẽ là người chăm sóc 3 con nhỏ của nữ diễn viên?

Sao quốc tế 11/04/2019 10:11

Mới đây, người hâm mộ vô cùng lo lắng khi trên mạng bất ngờ lan truyền thông tin Trương Bá Chi đang mắc bệnh ung thư giai đoạn 3 và sức khỏe ngày một yếu dần.

Những thông tin xoay quanh Trương Bá Chi luôn được công chúng quan tâm và chú ý. Mới đây, truyền thông Hồng Kông bất ngờ đưa tin Trương Bá Chi tiết lộ mình đang mắc bệnh ung thư trong một bài phỏng vấn. Được biết, tình trạng bệnh của nữ diễn viên đang ở giai đoạn 3 và phải tích cực điều trị. Chính vì vậy, Trương Bá Chi quyết định sẽ để Tạ Đình Phong chăm sóc 3 con nhỏ thay cô.

Trương Bá Chi đang điều trị ung thư, Tạ Đình Phong sẽ là người chăm sóc 3 con nhỏ của nữ diễn viên? - Ảnh 1
Báo chí đưa tin Trương Bá Chi đang mắc bệnh ung thư - Ảnh: Internet

Thông tin này ngay lập tức khiến cộng đồng mạng xôn xao, người hâm mộ của nữ diễn viên vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, khi tìm hiểu kỹ sự việc, fan đã nhanh chóng nhận ra rằng những hình ảnh mà báo giới chia sẻ đều được chụp từ nhiều năm trước.

Trương Bá Chi đang điều trị ung thư, Tạ Đình Phong sẽ là người chăm sóc 3 con nhỏ của nữ diễn viên? - Ảnh 2
Trương Bá Chi sẽ để Tạ Đình Phong toàn quyền nuôi dưỡng 3 con trai - Ảnh: Internet

Cụ thể, những hình ảnh này được ghi lại khi Trương Bá Chi tham gia ghi hình cho một chương trình thực tế và trùng hợp là thời điểm đó cô đang bị bệnh. Chính vì vậy, trong chương trình đó nữ diễn viên đã chia sẻ về việc bản thân phải mạnh mẽ để chiến đấu với bệnh tật, đồng thời thể hiện tinh thần lạc quan của mình.

Trương Bá Chi đang điều trị ung thư, Tạ Đình Phong sẽ là người chăm sóc 3 con nhỏ của nữ diễn viên? - Ảnh 3
Hình ảnh được một trang báo Hồng Kông 'tái sử dụng' - Ảnh: Internet

Báo chí Hồng Kông đã sử dụng lại hình ảnh Trương Bá Chi khóc lóc trong chương trình cũ này để dựng nên câu chuyện bi thương về cô nhằm “câu view”. Cộng đồng mạng sau khi biết được sự thật đã vô cùng tức giận và lên tiếng chỉ trích trang báo kia.

Trương Bá Chi đang điều trị ung thư, Tạ Đình Phong sẽ là người chăm sóc 3 con nhỏ của nữ diễn viên? - Ảnh 4
Trương Bá Chi hạnh phúc bên các con - Ảnh: Internet

Có thể nói, từ sau khi Trương Bá Chi sinh con thứ 3, hàng loạt những tin đồn vô căn cứ luôn bủa vây người đẹp. Tuy nhiên, Trương Bá Chi dường như chẳng mấy quan tâm đến những thị phi này, cô chỉ tập trung cho sự nghiệp và dành thời gian bên các con.

Từng quý mến Trương Bá Chi, bố Tạ Đình Phong giờ đây phũ phàng đáp trả câu hỏi về con dâu cũ

Từng quý mến Trương Bá Chi, bố Tạ Đình Phong giờ đây phũ phàng đáp trả câu hỏi về con dâu cũ

Có thể thấy, giờ đây Tạ Hiền - bố của Tạ Đình Phong dường như không muốn nhắc đến cô con dâu Trương Bá Chi quá nhiều.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Bá Chi Tạ Đình Phong

TIN LIÊN QUAN

Từng quý mến Trương Bá Chi, bố Tạ Đình Phong giờ đây phũ phàng đáp trả câu hỏi về con dâu cũ

Từng quý mến Trương Bá Chi, bố Tạ Đình Phong giờ đây phũ phàng đáp trả câu hỏi về con dâu cũ

Trương Bá Chi vô tình để lộ rõ mặt quý tử thứ 3 vì lỡ chia sẻ thứ này lên mạng xã hội

Trương Bá Chi vô tình để lộ rõ mặt quý tử thứ 3 vì lỡ chia sẻ thứ này lên mạng xã hội

Chỉ một dòng trạng thái ‘vu vơ’, Trương Bá Chi khiến nhiều người cho rằng cô bị bỏ rơi khi mang thai

Chỉ một dòng trạng thái ‘vu vơ’, Trương Bá Chi khiến nhiều người cho rằng cô bị bỏ rơi khi mang thai

Trương Bá Chi vô tình lộ hình ảnh phòng con trai thứ ba

Trương Bá Chi vô tình lộ hình ảnh phòng con trai thứ ba

Trương Bá Chi lộ ảnh mặt cứng đờ vì tiêm filler quá đà sau khi sinh con thứ 3

Trương Bá Chi lộ ảnh mặt cứng đờ vì tiêm filler quá đà sau khi sinh con thứ 3

Thực hư loạt ảnh Trương Bá Chi lộ bụng bầu đi du lịch cùng ‘người tình bí mật’ bị rò rỉ trên mạng

Thực hư loạt ảnh Trương Bá Chi lộ bụng bầu đi du lịch cùng ‘người tình bí mật’ bị rò rỉ trên mạng

TIN MỚI NHẤT

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 41 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 7 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 8 giờ 41 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 9 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới