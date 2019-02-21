Trương Bá Chi lộ ảnh mặt cứng đờ vì tiêm filler quá đà sau khi sinh con thứ 3

Mặc dù liên tục bị những tin đồn bủa vây nhưng người đẹp họ Trương chẳng hề ngại ngần trước giới truyền thông, cô rất thoải mái xuất hiện trước công chúng và gặp gỡ người hâm mộ.

Từ sau khi sinh quý tử thứ 3, Trương Bá Chi năng nổ hơn trong các hoạt động nghệ thuật, cô tham gia nhiều sự kiện giải trí và từng bước trở lại showbiz một cách mạnh mẽ.

Mới đây, một vài fan của Trương Bá Chi đã bắt gặp cô trên đường và nữ diễn viên đã vô cùng thân thiện khi chụp ảnh cùng họ. Ngay khi những bức ảnh này được chia sẻ trên mạng xã hội, điều khiến mọi người chú ý nhất chính là gương mặt cứng đờ như tượng sáp của Trương Bá Chi.

Nữ diễn viên để lộ dấu vết bất thường trên mặt - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh này, có thể thấy nữ diễn viên diện trang phục khá đơn giản, buộc tóc cao quen thuộc và trang điểm nhẹ nhàng. Tuy nhiên, gương mặt của Bá Chi lại có phần cứng đờ, phần dưới bọng mắt của cô xuất hiện nếp gấp kỳ lạ khiến nhiều người cho rằng nữ diễn viên đã sử dụng filler.

Nhiều cư dân mạng đặt ra nghi vấn Trương Bá Chi đã làm tiểu phẫu, tiêm filler căng da mặt để xóa mờ dấu hiệu tuổi tác nhưng lại quá lạm dụng khiến gương mặt cứng đờ, thiếu tự nhiên.

Bá Chi khiến nhiều người bất ngờ vì gương mặt cứng đờ - Ảnh: Internet

Trước đó, người đẹp họ Trương còn áp dụng chế độ ăn kiêng vô cùng khắc nghiệt khiến nhiều người bàng hoàng khi chỉ chưa đầy 2 tháng, cô đã giảm được 23kg.

Có thể thấy, nữ diễn viên đang cố gắng giữ gìn sắc vóc để chuẩn bị cho các dự án mới khi quay trở lại với nghệ thuật.