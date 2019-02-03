Chỉ vì làm điều này dịp Tết, Trương Bá Chi bị coi là đã hết thời, kiệt quệ tài chính

Mới đây, hình ảnh Trương Bá Chi xuất hiện tại một khu chợ nhỏ lẻ bán đồ bình dân đã khiến nhiều người cho rằng nữ diễn viên đang lâm vào cảnh thiếu thốn, phải tiết kiệm chi tiêu.

Từ sau khi sinh con và rục rịch quay trở lại showbiz, người đẹp họ Trương luôn là tâm điểm chú ý của truyền thông và dư luận. Mới đây, các tờ báo xứ Trung đồng loạt chia sẻ hình ảnh Trương Bá Chi xuất hiện tại một khu "chợ cóc" nhỏ lẻ để mua sắm cho dịp Tết khiến nhiều người bất ngờ. Nữ diễn viên diện trang phục khá giản dị và thoải mái chụp ảnh cùng người hâm mộ.

Trương Bá Chi đi mua sắm tại chợ bình dân - Ảnh: Internet Nữ diễn viên tỏ ra rất thân thiện và thoải mái chụp ảnh cùng người hâm mộ - Ảnh: Internet Những hình ảnh tưởng chừng bình thường này bỗng làm dấy lên một cuộc tranh cãi trên mạng xã hội. Bởi lẽ Trương Bá Chi vốn sở hữu nhiều cơ ngơi bạc tỷ và các con đều học ở trường quốc tế nhưng thay vì đến các trung tâm thương mại thì cô lại chỉ sắm Tết ở một khu chợ bình dân.

Một số ý kiến cho rằng Trương Bá Chi đang gặp áp lực về kinh tế khi một mình nuôi 3 con, “người tình bí mật” không chịu chu cấp nên cô mới trở nên khốn khó và phải tiết kiệm chi tiêu. Tuy nhiên, lại có người cho rằng việc cô đến khu chợ bình dân này chẳng nói lên được điều gì, có thể cô chỉ đơn giản là đi mua sắm và vui vẻ khi gặp các fan mà thôi. Những hình ảnh cô đăng tải lên Instagram - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, Trương Bá Chi vừa đăng tải loạt ảnh quảng cáo cho nhãn hiệu đồng hồ của cô trên trang Instagram cá nhân. Nữ diễn viên cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, thoải mái khi làm mẹ đơn thân lên mạng xã hội.

Sau tin đồn tái hợp với Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong chuẩn bị thông báo đã chia tay Vương Phi Theo một nguồn tin, cặp đôi Tạ Đình Phong và Vương Phi đã sớm chia tay từ lâu, chỉ chờ cơ hội thích hợp để thông báo đến công chúng.

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