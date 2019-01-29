Sau tin đồn tái hợp với Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong chuẩn bị thông báo đã chia tay Vương Phi

Sao quốc tế 29/01/2019 17:09

Theo một nguồn tin, cặp đôi Tạ Đình Phong và Vương Phi đã sớm chia tay từ lâu, chỉ chờ cơ hội thích hợp để thông báo đến công chúng.

Tháng 9/2014, Tạ Đình Phong và Vương Phi bất ngờ tái hợp khiến công chúng ngỡ ngàng và gây ra một làn sóng tranh cãi kịch liệt. Nhiều người cho rằng cả hai đã bỏ rơi gia đình để đến với nhau và lẽ đương nhiên, mối tình của họ không được nhiều người ủng hộ.

Sau tin đồn tái hợp với Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong chuẩn bị thông báo đã chia tay Vương Phi - Ảnh 1
Cặp đôi Tạ Đình Phong - Vương Phi từng bất chấp dư luận để đến với nhau - Ảnh: Internet

Cuối năm 2018, tin đồn cặp đôi Vương Phi và Tạ Đình Phong chia tay lan truyền khắp các trang mạng lớn nhỏ xứ Trung. Tuy nhiên, người trong cuộc vẫn khẳng định tình cảm của họ đang rất tốt đẹp.

Mới đây, lại có nguồn tin cho rằng Vương Phi - Tạ Đình Phong đã chính thức “cho nhau lối đi riêng” sau nhiều năm yêu đương mặn nồng. Theo đó, nguồn tin này bắt đầu từ việc Tạ Đình Phong tách ra ở riêng. Bên cạnh đó, tình cảm của cả hai được cho là đã rạn nứt vì vấn đề tài chính. Cụ thể, Vương Phi không còn tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật, việc kinh doanh của cặp đôi cũng chẳng mấy suôn sẻ… dẫn đến nhiều bất đồng.

Sau tin đồn tái hợp với Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong chuẩn bị thông báo đã chia tay Vương Phi - Ảnh 2
Cả hai được cho là đã rạn nứt tình cảm vì nhiều vấn đề - Ảnh: Internet

Ngày 29/1, một blogger có tiếng trong giới giải trí bất ngờ tiết lộ: “Vương Phi và Tạ Đình Phong chia tay rồi. Họ sẽ thông báo chuyện chia tay vào tháng 3. Thời điểm đó, Tạ Đình Phong có dự án mới nên cũng muốn lấy đời tư để gây chú ý hơn”.

Được biết, blogger này cũng chính là người đã cung cấp thông tin chính xác về việc Lưu Khải Uy và Dương Mịch ly hôn.

Sau tin đồn tái hợp với Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong chuẩn bị thông báo đã chia tay Vương Phi - Ảnh 3
Phía nam diễn viên và người đẹp họ Vương đều đang giữ im lặng - Ảnh: Internet

Có chăng mối quan hệ giữa Tạ Đình Phong và Vương Phi không ngọt ngào như chia sẻ của người trong cuộc. Cả hai đều đang lựa chọn một thời điểm thích hợp để công khai việc chia tay. Phía Tạ Đình Phong và Vương Phi đều đang giữ im lặng và chưa có bất kỳ phản hồi nào trước tin đồn này.

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Từ khóa:   Vương Phi - Tạ Đình Phong Chương Bá Chi

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