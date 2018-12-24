Sốc: Cha của con trai thứ 3 mà Trương Bá Chi giấu kín là Tạ Đình Phong, cặp đôi sẽ sớm tái hôn?

Gần đây, mạng xã hội Trung Quốc rộ lên tin đồn Trương Bá Chi và chồng cũ Tạ Đình Phong sắp tái hôn. Nam diễn viên được cho là cha của đứa trẻ mà người đẹp họ Trương giấu kín bấy lâu nay.
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Từ sau khi Trương Bá Chi sinh con trai thứ ba, công chúng chưa bao giờ ngừng tò mò về danh tính cha đứa trẻ. Mới đây, cộng đồng mạng xứ Trung lại được một phen hoang mang khi thông tin cậu quý tử thứ 3 mà Trương Bá Chi giấu kín suốt 1 tháng qua thực chất là con trai của Tạ Đình Phong. Tin tức này ngay lập tức “gây bão” và trở thành tâm điểm chú ý của rất nhiều người.
Thời điểm hiện tại, từ khóa “Tạ Đình Phong” đang thuộc top tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo. Theo một nguồn tin, nam diễn viên đã chia tay Vương Phi và trở về Hồng Kông để đoàn tụ với vợ cũ Trương Bá Chi. Ngoài ra, nguồn tin này còn tiết lộ Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong sẽ tái hôn vào tháng sau. Cặp đôi dự định mở một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng sự kiện này.
Trang iFeng đã nhanh chóng liên lạc với Tạ Đình Phong để xác minh thông tin. Đại diện của nam tài tử đã lên tiếng phủ nhận và cho biết: “Thông tin trên là giả”.
Mặc dù phía Tạ Đình Phong đã lên tiếng phủ nhận nhưng tin đồn vẫn không hề lắng xuống. Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận trên trang iFeng: “Thật khó tin, nhưng không gì là không thể”, “Mối quan hệ giữa 3 người họ luôn luôn phức tạp”…