Thực hư thông tin Trương Bá Chi sinh con cho bạn thân của bố chồng cũ

Gần đây, mạng xã hội Trung Quốc rộ lên tin đồn Trương Bá Chi sinh con trai thứ 3 cho doanh nhân Tôn Đông Hải – người bạn thân thiết với Tạ Hiền - bố chồng cũ của nữ diễn viên.

Thời gian qua, thông tin Trương Bá Chi sinh con trai thứ ba khiến làng giải trí Hoa ngữ “dậy sóng” bởi trước đó nữ diễn viên không hề công khai tình cảm hay lộ ảnh hẹn hò với bất cứ ai. Chính vì vậy, danh tính cha của đứa trẻ bỗng trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng. Trương Bá Chi vừa hạ sinh con trai thứ ba - Ảnh: Internet Theo một nguồn tin trong giới giải trí, người đàn ông giấu mặt kia chính là doanh nhân giàu có Tôn Đông Hải, đồng thời là bạn bè thân thiết với Tạ Hiền – bố chồng cũ của Trương Bá Chi. Được biết, nữ diễn viên và người này có mối quan hệ giao tình nhiều năm. Chính Tôn Đông Hải là người đã giúp đỡ mẹ con Trương Bá Chi sau khi cô ly hôn Tạ Đình Phong.

Từng có khoảng thời gian người ta bắt gặp vị doanh nhân này đưa mẹ con Trương Bá Chi đi mua sắm và ăn uống tại một trung tâm thương mại. Chính điều này đã làm dấy lên tin đồn nữ diễn viên sinh con cho Tôn Đông Hải.

Doanh nhân Tôn Đông Hải từng bị bắt gặp 'hẹn hò' với Trương Bá Chi - Ảnh: Internet Ngay khi tin tức này rộ lên, tờ QQ đã liên lạc với Trương Bá Chi để xác nhận tin đồn. Quản lý của nữ diễn viên trả lời: “Tất nhiên điều này không phải là sự thật. Tôi sẽ không phản hồi những chuyện như vậy trong tương lai”. Đối với Trương Bá Chi, cô dường như không quan tâm quá nhiều đến những lời đồn thất thiệt của cư dân mạng. Nữ diễn viên vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội và thể hiện tâm trạng vô cùng hạnh phúc sau khi sinh con. Hình ảnh mới đây Trương Bá Chi cập nhật trên trang cá nhân - Ảnh: Internet Hiện tại, danh tính cha của đứa trẻ mà Trương Bá Chi vừa hạ sinh vẫn đang được giới truyền thông và người hâm mộ hết sức quan tâm. Thế nhưng, nữ diễn viên vẫn chưa có bất kỳ phản hồi cụ thể nào. Có lẽ trong thời gian tới, công chúng chỉ có thể chờ đợi câu trả lời chính thức từ Trương Bá Chi.

Trương Bá Chi vừa thông báo sinh con thứ ba, Trần Quán Hy đã hành động thế này đây Sự việc được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc hôm nay chính là chuyện Trương Bá Chi thừa nhận sinh con thứ ba.

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