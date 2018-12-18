Vợ chồng Lý Tiểu Lộ ly hôn: Điềm Hinh theo mẹ, Giả Nãi Lượng đau khổ vì mất quyền nuôi con?

Những tưởng cuộc hôn nhân này sẽ mãi bền chặt thì bất ngờ Lý Tiểu Lộ bị tung clip ngoại tình với rapper trẻ PG One. Vụ bê bối này không chỉ khiến gia đình Lý Tiểu Lộ tan vỡ mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng và sự nghiệp của nữ diễn viên.

Giả Nãi Lượng - Lý Tiểu Lộ kết hôn vào năm 2012 và đón con gái đầu lòng Giả Vân Hinh (tên thân mật là Điềm Hinh) cùng năm. Cả hai được xem là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ và ngày càng được công chúng yêu mến khi Giả Nãi Lượng cùng con gái Điềm Hinh tham gia chương trình “Siêu nhân trở lại”.

Theo trang Sina, sau khi Lý Tiểu Lộ bị tung bằng chứng ngoại tình, Giả Nãi Lượng không còn đeo nhẫn cưới hay xuất hiện chung bên vợ. Nhiều nguồn tin cho rằng, cặp đôi đang trong quá trình giải quyết thủ tục ly hôn. Giả Nãi Lượng cũng từng có những dòng chia sẻ đầy ẩn ý trên trang cá nhân, rằng anh đang sống một mình và không muốn bị kéo vào những chuyện thị phi.

Giả Nãi Lượng chỉ muốn sống bình yên sau sóng gió - Ảnh: Internet

Mới đây, một phóng viên trong giới giải trí đã tiết lộ trên mạng xã hội về phán quyết ly hôn của Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng. Cụ thể, quyền nuôi dưỡng Điềm Hinh được giao cho Lý Tiểu Lộ, Giả Nãi Lượng chỉ có thể thăm con mỗi tuần một lần. Bên cạnh đó, phóng viên này còn chia sẻ thêm: “Giả Nãi Lượng đã giành quyền nuôi con rất lâu, nhưng đến cuối cùng con gái vẫn chọn theo mẹ”.

Sau khi thông tin này được lan truyền, hầu hết cư dân mạng đều cảm thấy xót xa thay cho Giả Nãi Lượng vì anh vốn rất yêu thương con gái và là một ông bố vô cùng mẫu mực. Trước đó, hình ảnh nam diễn viên khóc ngay trên đường đưa Điềm Hinh đi học khiến nhiều người lờ mờ đoán rằng liệu có phải nam diễn viên đã mất quyền nuôi dưỡng con gái hay không?

Giả Nãi Lượng không cầm được nước mắt khi đưa Điềm Hinh đi học - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, tất cả mới chỉ là tin đồn. Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ vẫn chưa chính thức lên tiếng về vụ việc này. Người hâm mộ vẫn hy vọng vào một kết cục khác tốt đẹp hơn dành cho cả hai.